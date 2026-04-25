Roma, altra battaglia in vista: Massara non vuole dimettersi

25 Apr 2026 - 11:25
Frederic Massara © italyphotopress

Frederic Massara © italyphotopress

Dopo Ranieri, la Roma si appresta a dover dire addio anche a Frederic Massara. Con i pieni poteri assegnati di fatto a Gian Piero Gasperini, che ieri ha confermato lo scarso feeling tecnico con l'attuale ds giallorosso, è chiaro che andrà scelto un nuovo uomo mercato con Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli in pole position. Ma Massara non ha alcuna intenzione di dimettersi, probabile quindi che, come per Ranieri, i Friedkin dovranno procedere al licenziamento del ds.

videovideo

Ultimi video

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

00:32
DICH CARNEVALI 2 SU MERCATO - IL FOGLIO A SANSIRO 16/04

Carnevali: "Muharemovic? Lo vogliono in tante"

01:50
È già calciomercato

È già calciomercato: le manovre delle big

01:20
Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:11
Calciomercato portieri

Miceli: "Vicario favorito per la porta dell'Inter, sogno Alisson Becker per la Juve"

01:19
Tra Inter e Barcellona

Tra Inter e Barcellona: il futuro di Bastoni

01:06
Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

Miceli: "Il futuro di Vlahovic e attenzione alla doppietta sul mercato"

01:44
Le novità sul caso Lukaku

Le novità sul caso Lukaku: la posizione del Napoli non cambia

01:25
"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

"Bastoni? Flick è innamorato, ma il Barcellona corre un po' troppo…"

01:56
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

I più visti di Mercato

Le richieste di Spalletti e i big dal mercato: come cambierà la Juventus per puntare allo scudetto

Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

Milan-Juve, la sfida è doppia: un pass per la Champions e l'assalto a Lewandowski

Sarri, Grosso e...Aquilani, aspettando Italiano: panchine roventi in Serie A, gli scenari estivi

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Non solo Bastoni e Cambiaso, il Barça ha messo gli occhi anche su Palestra: blaugrana in missione per l'esterno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Frederic Massara
11:25
Roma, altra battaglia in vista: Massara non vuole dimettersi
Rafael Leao
10:25
Il Manchester United sarà a San Siro per Milan-Juve: l'obiettivo è Leao
Gleison Bremer
10:02
Bremer respinge la Premier League e apre al rinnovo con la Juve
09:18
Milan, tra Kostic e André ne arriverà solo uno: cambia la strategia rossonera
Marco Giampaolo
08:48
Cremonese, Giampaolo a rischio dopo lo 0-4: si pensa al ritorno di Nicola