Roma, altra battaglia in vista: Massara non vuole dimettersi

Dopo Ranieri, la Roma si appresta a dover dire addio anche a Frederic Massara. Con i pieni poteri assegnati di fatto a Gian Piero Gasperini, che ieri ha confermato lo scarso feeling tecnico con l'attuale ds giallorosso, è chiaro che andrà scelto un nuovo uomo mercato con Giovanni Manna e Cristiano Giuntoli in pole position. Ma Massara non ha alcuna intenzione di dimettersi, probabile quindi che, come per Ranieri, i Friedkin dovranno procedere al licenziamento del ds.