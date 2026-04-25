Milan-Juventus, i precedenti tra Allegri e Spalletti sono in equilibrio. E quella stretta di mano...

La sfida precedente era stato il 5-1 azzurro sui bianconeri, ricordato anche per la scenetta di fine partita. Al fischio finale Allegri si era diretto a passo spedito verso gli spogliatoi e, deluso per la pesante sconfitta, probabilmente si era dimenticato di stringere la mano a Spalletti. L'attuale tecnico juventino, dal canto suo, aveva teso la mano all'avversario che, complici alcune persone a bordocampo, non si era accorto del gesto. Per alcuni secondi quindi Allegri aveva camminato verso gli spogliatoi mentre Spalletti, parallelo a lui, lo "inseguiva" sempre tendendo la mano e fissandolo. Dopo qualche metro finalmente Allegri si era accorto del gesto di Spalletti, gli aveva stretto la mano dandogli anche una carezza.