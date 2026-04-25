Milan-Juventus, i precedenti tra Allegri e Spalletti sono in equilibrio. E quella stretta di mano...

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Gli scontri diretti tra Spalletti e Allegri vedono una leggera prevalenza del tecnico bianconero. Il precedente del 2023 produsse una scena virale
Milan-Juventus di domani sera sarà il sedicesimo scontro diretto tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. I precedenti sono in equilibrio visto che il tecnico bianconero ha vinto sei volte, quello rossonero cinque mentre quattro sono i pareggi. L'ultimo confronto è l'1-0 del Napoli di Spalletti sulla Juventus di Allegri il 23 aprile 2023.
La sfida precedente era stato il 5-1 azzurro sui bianconeri, ricordato anche per la scenetta di fine partita. Al fischio finale Allegri si era diretto a passo spedito verso gli spogliatoi e, deluso per la pesante sconfitta, probabilmente si era dimenticato di stringere la mano a Spalletti. L'attuale tecnico juventino, dal canto suo, aveva teso la mano all'avversario che, complici alcune persone a bordocampo, non si era accorto del gesto. Per alcuni secondi quindi Allegri aveva camminato verso gli spogliatoi mentre Spalletti, parallelo a lui, lo "inseguiva" sempre tendendo la mano e fissandolo. Dopo qualche metro finalmente Allegri si era accorto del gesto di Spalletti, gli aveva stretto la mano dandogli anche una carezza.
"Chi mi conosce bene sa che mi stava dando fastidio il fatto che potesse andarsene (Allegri, ndr) senza salutarmi. In quel momento non c'era lo stadio e non c'erano le telecamere con milioni di persone davanti alle tv, per me c'eravamo io e lui che dovevamo salutarci come ho sempre fatto, anche quando ho perso. Poi capisco che come io avessi questo nella testa, lui potesse avere altro. Ne è venuta fuori una scena particolare" aveva fatto sapere Spalletti in seguito.