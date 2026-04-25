Strategie

L'impero Volkswagen perde i pezzi: addio a Bugatti

Porsche ha ceduto tutte le sue quote a un fondo di investimento

di Redazione Drive Up
25 Apr 2026 - 11:18
© Ufficio Stampa

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Il legame tra il Gruppo Volkswagen e Bugatti, voluto nel 1998 da Ferdinand Piëch per riportare agli antichi fasti il marchio di Molsheim, si interrompe definitivamente. Porsche ha infatti annunciato il raggiungimento di un accordo per cedere le proprie partecipazioni in Bugatti Rimac e nel Gruppo Rimac a un consorzio guidato dalla società d'investimento newyorkese HOF Capital.
Cambia tutto
L'operazione segna il culmine di un percorso iniziato nel 2021 con la nascita della joint venture tra tedeschi e croati. In quell'occasione, Wolfsburg aveva conferito il 100% di Bugatti in cambio del 45% della nuova entità, affidando poi la gestione della quota a Porsche. Con questo nuovo passaggio di mano, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2026, il 45% di Bugatti Rimac e il 20,6% di Rimac Group passeranno a un pool di investitori istituzionali americani ed europei.
Addio al sogno
Sebbene i dettagli finanziari dell'accordo rimangano riservati, la mossa chiarisce il futuro assetto della casa delle hypercar: il Gruppo Rimac assumerà il controllo totale di Bugatti Rimac, supportato dalla partnership strategica con HOF Capital. L'uscita definitiva dei tedeschi, già ventilata dopo il riassetto di tre anni fa e le voci su una possibile quotazione in Borsa di Rimac, libera Bugatti dall'orbita di Wolfsburg, proiettandola verso una nuova fase di crescita sotto la guida della finanza internazionale.

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