RisciöUp: la prima di Filippo Bertazzini, la terza di Sveva Della Pedrina
Giovani talenti della corsa only-up in bella evidenza a Buglio in Montedi Stefano Gatti
© Davide Vaninetti
Valido come terzo appuntamento stagionale di GOinUP 2026 - circuito benefico e solidale della Bassa Valtellina - giovedì 7 maggio RisciöUp ha visto la partecipazione di 495 concorrenti dei 570 iscritti, nonostante il rinvio di ventiquattro ore della quarta edizione a causa del maltempo nella giornata originale di mercoledì 6. Prima di Buglio in Monte, il pacifico esercito di GOinUP aveva visitato Traona per la CechUp che ha dato il via alla stagione, spostandosi poi per il Cagnello Vertical nella vicina Cercino.
Segnale di partenza dal campo sportivo della località di Villapinta e poi attraverso le vie del paese lungo il Risciö, antica mulattiera in acciottolato che collega la località di fondovalle con la piazza principale di Buglio in Monte, raggiunta passando per il sottostante campo sportivo e per gli ultimi due tornanti secchi del percorso.
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Ad imporsi in gara uomini nella prova da tre chilometri di sviluppo lineare e 490 metri di dislivello positivo è stato Filippo Bertazzini. Il portacolori del Team Topo ha chiuso la missione vittoria in quattordici minuti e 27 secondi. Secondo gradino del podio per Davide Zugnoni (Team Valtellina) con un ritardo di undici secondi dal vincitore.
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A sigillare il podio stesso Luca Lizzoli (CA Lizzoli) con il tempo finale di quattordici minuti e 54 secondi. Top five nell'ordine per Matteo Corazza (che porta a due le presenze del Team Valtellina nei quartieri altissimi della classifica) in quindici minuti e tre secondi e per Massimo Triulzi del GP Val Chiavenna (quindici minuti e 19 secondi).
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In campo femminile Sveva della Pedrina ha ancora una volta fatto il vuoto con il tempo finale di sedici minuti e 43 secondi, performance che ha permesso alla portacolori di La Recastello Radici Group di spingersi fino a (letteralmente) una manciata di cinque secondi dal record del percorso. L'esperta Raffaella Rossi del Team Valtellina è salita sul secondo gradino del podio con un ritardo vicino ai due minuti (uno e 43 secondi) davanti ad Elisa Peverelli (AG Media Sport) con il tempo finale di diciotto minuti e 32 secondi.
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Top five nell'ordine per la runner libera Federica Morosini (diciotto minuti e 40 secondi) e per Lara Pizzatti (ASD Castelraider) in diciannove minuti e 16 secondi. Per la vincitrice Della Pedrina ventottesima casella di una... sterminata e inclusiva classifica finale da 519 finishers: tra di loro anche alcuni atleti diversamente abili in gara con le joelette spinte dai loro colleghi normodotati.
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A fine serata il comitato organizzatore dell’associazione la “Voce di Daniele”,unitamente ad amministrazione Comunale, Protezione Civile locale e Pro Loco hanno rivolto un ringraziamento a tutti i partecipanti all'evento che - lo ricordiamo - precede di poco più di tre mesi "La vita è bella Run" - Memorial Daniele Bertolini", classico appuntamento estivo di corsa in montagna (nonché gara amica di Sportmediaset), quest'anno in programma nella giornata di domenica 9 agosto, il cui campo base si trova nel campo sportivo di Buglio, lambito da RisciöUp prima della secca rampa finale verso il traguardo della piazza principale che di La vita è bella Run rappresenta il punto di partenza.
Per quanto riguarda l'ottava edizione del circuito GOinUP, la quarta tappa di un fittissimo calendario è il San Giorgio Vertical, in programma mercoledì 13 maggio a Talamona, in provincia di Sondrio come tutte le dieci prove (e le tre gare amiche) del calendario