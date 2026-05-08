RisciöUp: la prima di Filippo Bertazzini, la terza di Sveva Della Pedrina

In campo femminile Sveva della Pedrina ha ancora una volta fatto il vuoto con il tempo finale di sedici minuti e 43 secondi, performance che ha permesso alla portacolori di La Recastello Radici Group di spingersi fino a (letteralmente) una manciata di cinque secondi dal record del percorso. L'esperta Raffaella Rossi del Team Valtellina è salita sul secondo gradino del podio con un ritardo vicino ai due minuti (uno e 43 secondi) davanti ad Elisa Peverelli (AG Media Sport) con il tempo finale di diciotto minuti e 32 secondi.