Brooks Ghost 18 è la scarpa ufficiale del Giro d'Italia

Al centro della confermata partnership non può che esserci Ghost 18, scarpa ufficiale del Giro d'Italia 2026 e nuovo capitolo di uno dei modelli più amati e venduti di Brooks, in Italia come nel mondo. Rispetto alla versione precedente, garantisce atterraggi più morbidi e un maggiore ritorno di energia, per una corsa fluida e reattiva in ogni condizione. La tomaia in triplo jacquard e la linguetta Flatknit flessibile assicurano un fit preciso e naturale, combinando elasticità e ammortizzazione per il massimo del comfort. La scarpa sarà disponibile da lunedì 1. giugno sulla pagina web https://www.brooksrunning.com/it_it e presso i negozi autorizzati.