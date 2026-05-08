Brooks Ghost 18 è la scarpa ufficiale del Giro d'Italia
Per il secondo anno consecutivo il modello running più venduto al mondo per Brooks è scarpa ufficiale della 109esima Corsa Rosadi Redazione
© Brooks Running Press Office
Brand di riferimento globale nel mondo della corsa, Brookes Running rinnova il proprio impegno come Official Running Shoes del Giro d'Italia 2026. La più celebre corsa a tappe del mondo, che quest'anno si svolge da venerdì 8 a domenica 31 maggio torna a essere il campo ideale per i valori che da sempre guidano il brand: alta performance, benessere fisico come scelta quotidiana e passione concreta per la corsa.
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Ghost 18, scarpa d’Italia
Al centro della confermata partnership non può che esserci Ghost 18, scarpa ufficiale del Giro d'Italia 2026 e nuovo capitolo di uno dei modelli più amati e venduti di Brooks, in Italia come nel mondo. Rispetto alla versione precedente, garantisce atterraggi più morbidi e un maggiore ritorno di energia, per una corsa fluida e reattiva in ogni condizione. La tomaia in triplo jacquard e la linguetta Flatknit flessibile assicurano un fit preciso e naturale, combinando elasticità e ammortizzazione per il massimo del comfort. La scarpa sarà disponibile da lunedì 1. giugno sulla pagina web https://www.brooksrunning.com/it_it e presso i negozi autorizzati.
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Brooks al Giro: Napoli, Milano e Roma per vivere l’energia
Quest'anno Brooks sarà presente in tre tappe strategiche della Corsa Rosa - Napoli, Milano e Roma - con uno stand nel villaggio espositivo all'arrivo di ogni tappa. Qui i visitatori potranno testare in anteprima la nuova Ghost 18 prima del lancio ufficiale di inizio giugno con la guida di esperti Brooks, pronti a illustrarne le caratteristiche tecniche e accompagnare ogni runner nella scelta giusta. L'esperienza Brooks al Giro non si ferma però all'expo. Come nella scorsa edizione, il brand porterà la corsa direttamente sulle strade della gara con una run di cinque chilometri che passerà sotto l'arco di arrivo di ciascuna tappa, prima del passaggio dei ciclisti: un momento che intende unire runners e appassionati di ciclismo sotto lo stesso spirito, quello di chi sa che il traguardo è sì una conquista, ma anche un punto di partenza verso il prossimo obiettivo. Del resto, si tratta di una finish line unica nel suo genere, accessibile solo partecipando all’attività firmata Brooks: una corsa esclusiva con posti limitati, durante la quale i runners potranno testare in anteprima la nuova Ghost 18 con un coach dedicato. Per riservare il proprio posto sarà necessario registrarsi sulla landing page dell’evento Let’s Run There - Giro d’Italia.
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“Il Giro d'Italia incarna tutto ciò che Brooks rappresenta: passione per il movimento, resilienza, e la bellezza dello sport vissuto con pienezza e in condivisione. Rinnovare questa partnership significa continuare a portare l'energia di Brooks su ogni percorso e in ogni disciplina, a conferma che la corsa è ben più di una pratica sportiva, ma piuttosto una scelta di vita che può unire tutti e che sta alla base di ogni disciplina”. (Martina Fogagnolo - Marketing Manager Brooks Italia)
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Brooks Running presenta Ghost 18: più morbida, fluida e reattiva che mai
Brooks Running, brand leader nella corsa ad alte prestazioni, presenta Ghost 18, l’evoluzione più recente di una delle scarpe da corsa neutre più affidabili al mondo. Ghost 18 è famosa per fluidità, praticità e costanza, continuando a essere un punto di riferimento per i runners di ogni livello. Con la nuova nata, Brooks offre un’ammortizzazione migliorata, una calzata che garantisce maggiore supporto e una tomaia rinnovata che ottimizza l’esperienza della corsa quotidiana.
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Ghost 18 è dotata di mescola premium DNA LOFT v3 con infusione di azoto, progettata per regalare una morbidezza leggera e un supporto dinamico nell’assorbimento degli impatti. Questa intersuola offre un supporto affidabile e bilanciato che si adatta alla falcata di ogni runner. La nuova soletta in Ortholite migliora l’esperienza della calzata,aiutando i runners a muoversi con fluidità fin dal primo passo.
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Brooks ha perfezionato la struttura della tomaia per offrire una calzata più sicura e dotata di maggiore supporto. La scarpa è dotata infatti di una linguetta flessibile e morbida a maglia piatta progettata per migliorare la comodità della parte superiore del piede. Ghost 18 presenta un nuovo tessuto Air Mesh ingegnerizzato a due colori che offre una migliore traspirabilità e un’estetica moderna ed essenziale, aiuta a mantenere il piede in posizione senza rinunciare alla flessibilità, garantendo una sensazione di stabilità e naturalezza in ogni momento della corsa.
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“Brooks Ghost 18 rappresenta l’evoluzione della linea Ghost, confermandosi come punto di riferimento per i runners che ricercano equilibrio tra comfort e performance. Con Ghost 18 Brooks consolida il proprio impegno nello sviluppo di calzature tecniche capaci di unire innovazione e prestazioni, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla qualità dell’esperienza di corsa”. (Martina Fogagnolo - Marketing Manager di Brooks Italia)
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Ghost 18 di Brooks sarà disponibile a partire da lunedì 1. giugno 2026 sul sito e presso negozi specializzati in running e rivenditori partner selezionati in tutto il mondo al prezzo di 150 euro. Il lancio del modello aggiornato prevede una gamma di colorazioni dedicate a uomo e donna, offrendo ai runners nuove soluzioni in linea con il loro stile e le loro necessità di allenamento.
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Brooks Running è brand leader nella categoria performance running che sviluppa e realizza prodotti dedicati alla corsa che aiutano i runner a vivere al meglio la propria esperienza di movimento: dagli allenamenti quotidiani al giorno della gara. Fondata nel 1914, Brooks Running è una società sussidiaria di Berkshire Hathaway Inc. e ha sede globale a Seattle. Presente in oltre cinquanta Paesi supporta i runners di tutto il mondo fornendo tutta l’attrezzatura tecnica necessaria per la corsa e offrendo esperienze innovative. Visita https://www.brooksrunning.com/ per maggiori informazioni o seguici sui social @brooksrunningit
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