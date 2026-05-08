Fuga... per la vittoria: Vibram Trail del Mottarone, Minoggio e De Matteis forza sessanta
Riccardo Montani e Valentina Michielli si prendono la novità Gran Tour Mottaronedi Stefano Gatti
© Claudio Bellosta Studio
Si è concluso con uno straordinario successo il weekend del Vibram Trail Mottarone, che anche quest’anno ha superato i mille partecipanti complessivi tra gare competitive e non competitive. Due splendide giornate di sole, sabato 3 e domenica 4 maggio, hanno reso l’evento ancora più speciale, permettendo agli atleti di godere appieno dei panorami unici del Mottarone e di apprezzare la bellezza del territorio. Un fine settimana intenso, ricco di emozioni e prestazioni di altissimo livello, articolato su più distanze e formati.
Sabato 2 maggio
Nella gara regina, la Vibram Lollo Max Trail Mottarone (60 km per 4100 metri D+) trionfo a mani basse per il grande favorito della vigilia Cristian Minoggio (Team Kailas/Sport Project VCO), protagonista assoluto con una gara condotta in solitaria e chiusa in uno straordinario tempo di 05:33:36, infliggendo un distacco di 45’43’’ al secondo classificato, il suo compagno di squadra Matteo Anselmi (Sport Project VCO). Terzo posto per il francese Julian Menu in 06:22:51.
In campo femminile vittoria per Elisa Dematteis (Team Kailas) in 07:26:23, seguita da Giulia Saggin di Altitude Skyrunning Team (07.57.59), seconda nonostante la fatica accumulata dopo la recente vittoria al Sandnes Ultra Trail, e terza Claudia Cartini in 08:33:00. La vincitrice ha sfiorato la top ten della classifica generale: undicesima!
Nel pomeriggio spazio alla Vibram Mottyno Run (15 km per 550 metri D+), con la conferma di Simone Adamini (Sport Project VCO), vincitore per il secondo anno consecutivo. Tra le donne successo per Elena Soffia (ventiseiesima della classifica assoluta).
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Domenica 3 maggio
Grande spettacolo nella Vibram Only Up to Mottarone (11km per 1500 metri D+), con la vittoria di Matteo Borgnolo (Sport Project VCO), davanti a Tommaso Franzosi (G.S. Fulgor Prato Sesia) e Davide Moglia (ASD Caddese). In campo femminile si impone Luisa Rocchia, splendida settima assoluta, davanti a Lisa Borzani e Giada Fantato.
Nella Vibram 2 Comuni Trail Mottarone (25 km per 1600 metri D+) gara combattutissima tra gli atleti Sport Project VCO: ad imporsi è stato Thomas Floriani, che negli ultimi due chilometri su asfalto ha fatto valere le sue qualità da stradista, precedendo Riccardo Borgialli di quaranta secondi. Terso gradino del podio per Carlo Bonnet.Tra le donne vittoria per Silvia Longo di Altitude Skyrunning Team (ventiduesima assoluta), seguita da Nicole Ruggeri e Sonia Meleca.
Grande partecipazione anche per la versione a coppie: tra gli uomini vittoria di Ceroni-Iob, (Save Team), prima coppia mista e terza assoluta Locatelli-Biselli (Pane e Miele), mentre al femminile la vittoria è andata a Rossi-Zani, venticinquesima coppia della classifica assoluta.
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Grande successo per la novità 2026, il Vibram Gran Tour Mottarone, gara su due giorni (44 km sabato + 36 km domenica), che ha conquistato gli atleti grazie al format unico: pernottamento in vetta e partenza all’alba immersi in uno scenario spettacolare.Tra gli uomini vittoria finale di Riccardo Montani (Team Vibram), davanti allo svizzero Simon Birrer e a Camillo Enzio. Tra le donne vittoria per Valentina Michielli (Team Vibram), seguita da Raffaella Canino e Pamela Scarano. Tanto Montani quanto Michielli si sono affermati in entrambe le tappe.
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A tirare le somme a fine evento è stato Max Valsesia, presidente dell’ASD Motty Green Trail Team:
“È stato un weekend semplicemente straordinario. Superare ancora una volta i mille partecipanti ci riempie di orgoglio e conferma quanto questo evento sia cresciuto negli anni. Il meteo ci ha regalato due giornate perfette e vedere così tanti atleti correre e sorridere sui sentieri del Mottarone è la soddisfazione più grande. La novità di Vibram Gran Tour Mottarone è stata una scommessa vinta: l’esperienza di vivere il Mottarone anche la notte e all’alba ha colpito tutti. Voglio ringraziare di cuore i volontari, gli sponsor e tutte le persone che lavorano dietro le quinte: senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Continueremo a lavorare per rendere questo evento sempre più speciale e per valorizzare il nostro bellissimo territorio.“