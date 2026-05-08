Fuga... per la vittoria: Vibram Trail del Mottarone, Minoggio e De Matteis forza sessanta

“È stato un weekend semplicemente straordinario. Superare ancora una volta i mille partecipanti ci riempie di orgoglio e conferma quanto questo evento sia cresciuto negli anni. Il meteo ci ha regalato due giornate perfette e vedere così tanti atleti correre e sorridere sui sentieri del Mottarone è la soddisfazione più grande. La novità di Vibram Gran Tour Mottarone è stata una scommessa vinta: l’esperienza di vivere il Mottarone anche la notte e all’alba ha colpito tutti. Voglio ringraziare di cuore i volontari, gli sponsor e tutte le persone che lavorano dietro le quinte: senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Continueremo a lavorare per rendere questo evento sempre più speciale e per valorizzare il nostro bellissimo territorio.“