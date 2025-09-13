Riaccendete i... motori: Monza21 e F1RE, all'inseguimento della passione

Corsa e ciclismo vanno a braccetto a Monza l'ultimo fine settimana di settembre ma per Monza21 e F1RE è più corretto parlare di staffetta nelle due giornate di sabato 27 e domenica 28 settembre: un intero weekend di gare ad altissimo tasso di intensità, condivisione, solidarietà e inclusione nel Parco della Villa Reale ma soprattutto sull'asfalto dell'Autodromo Nazionale di Monza, a tre sole settimane dal Gran Premio d'Italia di Formula Uno. Iniziato con il rombo (oggi un po' soffocato) delle power units che spingono le monoposto che danno vita al Mondiale, il mese di settembre si chiude insomma Monza con il sibilo delle biciclette da corsa e con il calpestio delle scarpette sul rinnovato asfalto dello storico impianto brianzolo. Sì perché dopo i lavori di ammodernamento che hanno allontanato ciclisti e runners dall'autodomo nel 2024, sabato 27 e domenica 28 si torna in pista per il doppio evento "targato" FollowYourPassion.