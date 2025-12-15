Livigno e Sgambeda, un abbraccio lungo 35 anni

Ad accompagnare l’evento, come da tradizione, il sorriso e l’entusiasmo della Mini Sgambeda, che sabato ha portato in pista i più giovani con un percorso giocoso e dinamico, pensato per trasmettere alle nuove generazioni il valore della neve e il rispetto per la montagna. Un preludio dolcissimo a una domenica che ha confermato il ruolo della manifestazione come cerniera emotiva tra passato e futuro, tra la storia del fondo e il nuovo inverno che sta prendendo forma.



Già, perché a Livigno l’inverno è iniziato da tempo. Le piste sono vive, frequentate, pronte a soddisfare una richiesta multiforme e in costante cambiamento: una comunità che abita la neve come un linguaggio quotidiano. E mentre si spegne l’eco degli applausi sulla finish line, l’orizzonte si sposta verso il prossimo grande capitolo: il Super G di Coppa del Mondo in programma il 27 dicembre, preceduto il 26 dal Bib Draw Show, la spettacolare e innovativa cerimonia di estrazione pettorali che unirà musica, arte e performance in un format totalmente inedito. Una due giorni che porterà a Livigno il grande sci alpino per la prima volta nella sua storia, a pochi passi dall’inverno olimpico più atteso di sempre.



Perché qui, tra queste montagne, l’inverno non si limita a cadere: prende forma, si eleva, si racconta. E ogni evento è un nuovo respiro di una stagione che promette emozioni senza precedenti. Livigno ha inaugurato il suo inverno con la Sgambeda. Ora, lo attende il mondo.