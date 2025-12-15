Giani: "Savino Del Bene Volley porta su tetto del mondo intero territorio"

"La Savino Del Bene Volley conquista il Mondiale per Club e porta sul tetto del mondo una squadra, una città e un territorio intero". Lo ha scritto su facebook il presidente della Regione Toscana commentando la conquista da parte della società di Scandicci del titolo di campione del mondo per club nella pallavolo femminile per la prima volta nella sua storia "È la vittoria del lavoro quotidiano, della passione, della competenza e di un progetto costruito con serietà nel tempo - ha continuato il governatore -. Alle atlete, allo staff, alla società e a chi ha creduto in questo sogno va il mio più sincero grazie e le mie congratulazioni. Una pagina bellissima di sport e di Toscana che resterà nella storia".