Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Giani: "Savino Del Bene Volley porta su tetto del mondo intero territorio"

15 Dic 2025 - 19:24

"La Savino Del Bene Volley conquista il Mondiale per Club e porta sul tetto del mondo una squadra, una città e un territorio intero". Lo ha scritto su facebook il presidente della Regione Toscana commentando la conquista da parte della società di Scandicci del titolo di campione del mondo per club nella pallavolo femminile per la prima volta nella sua storia "È la vittoria del lavoro quotidiano, della passione, della competenza e di un progetto costruito con serietà nel tempo - ha continuato il governatore -. Alle atlete, allo staff, alla società e a chi ha creduto in questo sogno va il mio più sincero grazie e le mie congratulazioni. Una pagina bellissima di sport e di Toscana che resterà nella storia". 

Ultimi video

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

01:05
rb

Impresa Red Bull-BORA-hansgrohe: traina un aliante fino al decollo

01:08
JACOBS E LA SCINTILLA DICH

Jacobs: "Oggi manca la scintilla. Dire basta? Decisione difficile"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

Malore sull'Himalaya per Simone Moro: in ospedale a Kathmandu, lo staff rassicura sulle condizioni

Gaffe al Mondiale di freccette: parte il coro anti-Juve all'ingresso di Arno Merk

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

Manaslu ancora stregato per Simone Moro: quale destino per la spedizione?

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:03
Livigno e Sgambeda, un abbraccio lungo 35 anni
19:24
Giani: "Savino Del Bene Volley porta su tetto del mondo intero territorio"
18:21
Milano-Cortina 2026: Eni accompagna la fiamma Olimpica a Priolo
17:20
Lagalla: "A Palermo Skatepark e nuove strutture per lo sport"
16:03
Quarto slalom femminile stagionale di Coppa del Mondo di sci a Courchevel, sette azzurre in gara