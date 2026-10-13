Porto Cervo Trail Run... e dintorni: un fine settimana all'insegna della longevità

Superata anche la Madonna dello Speronello, dal mare risaliamo gradualmente in quota, per guadagnare su su sentiero tra la macchia in crinale, tornando in vista della Spiaggia del Grande Pevero. Un ultimo tratto di discesa su terreno impervio e sassoso, poi sotto la suola delle Brooks Cascadia 18 che mi hanno tenuto compagnia (e in piedi) la scorsa primavera a Berchidda, Villacidro e Pattada torna a fare la sua comparsa la sabbia: prima ancora tra la sempre più rada macchia, poi sulla spiaggia ancora discretamente affollata di bagnanti. Si affonda parecchio, quindi mi sposto sulla battigia e fino al limite delle onde, dove il terreno è più compatto. Non resta che oltrepassare la linea d’arrivo e dedicarsi al ristoro. Prima di lasciare il Pevero, mi fermo a scambiare quattro chiacchiere con Ugo Pietro De Vos che - come da pronostico - si è aggiudicato la vittoria in campo maschile. Tempo finale abbondantemente inferiore all’ora (cinquantacinque minuti e quattro secondi) per il portacolori del team bresciano AMR Angolo Mountain Running che un paio di settimane prima si era classificato secondo nella ben più impegnativa Ultra Sky Supramonte di Oliena. Tra le donne ad imporsi è invece la local Alice Capone. Con il tempo finale di un’ora, nove minuti e 18 secondi la portacolori del Tri Team Sassari si è fermata proprio alle porte della classifica generale (undicesima).