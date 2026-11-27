Inizia bene la semifinale di Coppa Davis a Bologna per gli azzurri di Filippo Volandri: Lorenzo Musetti batte Jakub Menšik 6-3, 6-4 e porta l’Italia a una vittoria dalla finale. Decisivi i due break, uno per set, ottenuti rispettivamente nell’ottavo e nel settimo game. Secondo successo in altrettante partite in queste Final 8 per il tennista carrarino, che ai quarti aveva battuto il coreano Hong, sempre due set a zero.
LA PARTITA
Il primo match della combattuta semifinale tra Italia e Cechia va agli azzurri: Musetti batte 6-3/6-4 Menšik. L’inizio della partita è però favorevole al classe 2005 ceco, che nel terzo game ha tre palle break: bravo Lorenzo ad annullarle e a mantenere il servizio. Menšik è incisivo con la prima di servizio e tanti aces, ma concede tantissimo con la seconda, e allora nell’ottavo game l’azzurro riesce a strappargli il servizio, andando sul 5-3. Nessuna esitazione per il carrarino, che chiude il primo parziale sul 6-3.
Il copione del secondo set è simile, con tutti i giochi sempre combattuti e tanti punti in risposta. Nel settimo game, però, Menšik sbanda, commette anche due doppi falli e concede il break a Musetti. Lorenzo resiste immediatamente dopo, annulla palle break sia nel penultimo sia nell’ultimo game, e chiude così 6-3/6-4 in un’ora e 26 minuti di gioco. Italia subito avanti contro la Cechia alla SuperTennis Arena di Bologna.