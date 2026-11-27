LA PARTITA

Il primo match della combattuta semifinale tra Italia e Cechia va agli azzurri: Musetti batte 6-3/6-4 Menšik. L’inizio della partita è però favorevole al classe 2005 ceco, che nel terzo game ha tre palle break: bravo Lorenzo ad annullarle e a mantenere il servizio. Menšik è incisivo con la prima di servizio e tanti aces, ma concede tantissimo con la seconda, e allora nell’ottavo game l’azzurro riesce a strappargli il servizio, andando sul 5-3. Nessuna esitazione per il carrarino, che chiude il primo parziale sul 6-3.