© Getty Images
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Si apre con un pari senza gol, e avaro di emozioni, la 13a giornata di Serie A tra Venezia e Bologna. Partono meglio i padroni di casa, che dopo aver sfiorato il vantaggio al 13’ con Adams, trovano il gol con Halhal, che segna su un cross di Hainaut. Dopo un lungo check del VAR, però, la rete viene annullata per fuorigioco. Il Bologna di fatto non entra in campo, e al 30’ Kike Perez calcia a botta sicura, ma il suo tiro è parato da Skorupski. La prima chance degli ospiti arriva solo al 32’, ma Odgaard calcia alto sul passaggio di Alhassane. Il primo tempo si conclude con un’altra occasione per il Venezia, ma Yeboah si fa anticipare da Skorupski.
Nella ripresa cresce il Bologna, che va vicino allo 0-1 al 52’ con Casale, ma Stankovic para con un miracolo. Al 65’ Juan Jesus colpisce a botta sicura, ma colpisce il palo: si rimane sullo 0-0. Nel finale non succede più nulla: finisce senza reti la prima partita della 13a giornata di Serie A. Il Venezia sale a 7 punti, ma resta in zona retrocessione; Bologna a quota 19.
IL TABELLINO
VENEZIA-BOLOGNA 0-0
VENEZIA (3-5-2): Stankovic 6,5 ; Halhal 6,5, Moreno 6 (31’ s.t. Bella-Kotchap s.v.), Juan Jesus 6; Hainaut 6,5 , Kike Perez 6 (31’ s.t. Dagasso s.v.), Sohm 5,5 , Busio 6,5 (13’ s.t. Helgason 6), Haps 6; Yeboah 5 (25’ s.t. Rrahmani 5,5), Adams 5,5 (25’ s.t. Lauberbach 6). Allenatore: Davide Nicola 6
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski 6,5; Vitik 6 (1’ s.t. Darmian 6), Casale 6, Theate 6; Zortea 5,5, Ferguson 6, Pobega 6 (44’ s.t. Libra s.v.), Alhassane 6,5; Bernardeschi 5,5 (11’ s.t. Orsolini 6), Odgaard 5,5 (21’ s.t. Piccoli 5,5), Mbangula 6 (11’ s.t. Cambiaghi 5,5). Allenatore: Raffaele Palladino 5,5
ARBITRO: Colombo
AMMONITI: Juan Jesus (V), Zortea (B), Vitik (B), Hainau (V), Odgaard (B), Rrahmani (V)
LE STATISTICHE
Venezia e Bologna hanno pareggiato 0-0 una sfida disputata in casa dei lagunari per la prima volta in Serie A; in generale questo è il primo pari a reti bianche tra le due squadre nel torneo dal 31 dicembre 1966.
Il Venezia ha pareggiato una gara di Serie A per la prima volta dal 2 maggio 2025 contro il Torino (1-1) chiudendo così una striscia di 15 partite di fila senza pari nel torneo (3V, 12P).
Il Venezia (1V, 1N) ha evitato la sconfitta per due partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio-marzo 2025 (due pareggi, entrambi per 0-0 contro Lazio e Napoli in quel caso).
Il Bologna ha pareggiato due gare di fila in Serie A per la prima volta dall’ottobre 2025 (V Fiorentina e Torino, con Vincenzo Italiano in panchina).
Il Bologna ha pareggiato 0-0 una gara esterna di Serie A per la prima volta dal 28 aprile 2025 (v Udinese).
Il Venezia ha chiuso una gara di Serie A sul punteggio di 0-0 per la prima volta dal 16 marzo 2025 contro il Napoli, in casa anche in quella circostanza.
Il Bologna ha ottenuto tre clean sheet di fila contro il Venezia per la seconda volta in Serie A, la prima dal periodo tra il 1962 e il 1966.
Il Venezia è la squadra che ha chiuso più gare senza segnare nei cinque maggiori campionati europei in corso (otto).
Secondo clean sheet per il Venezia in questa Serie A, anche il primo era arrivato in casa (v Napoli il 17 ottobre).
Solo l’Inter (10) ha colpito più legni rispetto al Venezia in questa Serie A (otto, al pari di Como, Juventus e Roma).
Kiké Perez ha giocato oggi la 150a partita nei cinque maggiori campionati europei.