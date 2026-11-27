Si apre con un pari senza gol, e avaro di emozioni, la 13a giornata di Serie A tra Venezia e Bologna. Partono meglio i padroni di casa, che dopo aver sfiorato il vantaggio al 13’ con Adams, trovano il gol con Halhal, che segna su un cross di Hainaut. Dopo un lungo check del VAR, però, la rete viene annullata per fuorigioco. Il Bologna di fatto non entra in campo, e al 30’ Kike Perez calcia a botta sicura, ma il suo tiro è parato da Skorupski. La prima chance degli ospiti arriva solo al 32’, ma Odgaard calcia alto sul passaggio di Alhassane. Il primo tempo si conclude con un’altra occasione per il Venezia, ma Yeboah si fa anticipare da Skorupski.