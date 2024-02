Pizzo Stella Skymarathon, nono atto: nuova sfida per un evento old style

© Francesco Bergamaschi

È una nona edizione da lustrarsi gli occhi e da preparare fin da subito quella che si profila all’orizzonte per l'evento Pizzo Stella Skyrunning, in programma domenica 14 luglio 2024 a Fraciscio-Campodolcino (in provincia di Sondrio). Il comitato organizzatore lancia un nuovo tracciato, inedito nel tratto che dall’Alpe Angeloga porta fino in vetta al Monte Groppera (2948 metri), che va ad aggiungere altri sette chilometri e soprattutto altri 950 metri di pura fatica verticale (tutti d’un fiato, oltretutto!) alla versione “base” (si fa per dire) da 35 chilometri e 2650 metri di dislivello positivode recentissimo passato. In questo modo quella che si sviluppa attorno al Pizzo Stella diventa una SkyMarathon a tutti gli effetti con fiche tecnica (molto tecnica!) da 42 chilometri di sviluppo e 3600 metri D+. Dura, tecnica e impegnativa, la gara interessa ora il territorio dei comuni di Madesimo, Campodolcino, San Giacomo Filippo e Piuro, abbracciando così in maniera simbolica tutta la Valchiavenna. Viene riproposta a completamento della proposta anche la collaudata Pizzo Stella SkyRace da 20 chilometri e 1600 metri di dislivello positivo. Pizzo Stella SkyMarathon sarà inoltre la sesta delle nove tappe di CRAZY Skyrunning Italy Cup by FISky (Federazione Italiana Skyrunning). Il brand valtellinese di abbigliamento outdoor CRAZY è anche sponsor dell’evento.