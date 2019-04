Performance e tecnica di corsa: osserviamo i campioni e impariamo

24/04/2019

Dal runner alle prime armi al podista evoluto tutti rimaniamo incantati nel vedere l'eleganza di corsa al passaggio dei top runner nelle gare di un certo livello. La prima cosa che salta all’occhio è la loro struttura minuta e longilinea.

Gli atleti migliori possiedono un indice di massa corporea (bMI) basso: questo significa che, rispetto alla loro altezza, hanno un peso ridotto e muscoli efficaci ma sottili. In generale possedere una bassa percentuale di tessuto adiposo è utile per migliorare l’economia di corsa. Tale tessuto, se in eccesso, è infatti massa inattiva da sollevare a ogni appoggio del piede a terra.