Kvara campione senza Pallone d'Oro: perché non lo vincerà

Kvicha Kvaratskhelia è stato grande protagonista anche in finale di Champions, risultando tra i migliori del Psg: una costante lungo l'arco di tutta la stagione, soprattutto nelle serate europee. Purtroppo per lui, però, queste super prestazione non gli garantiranno il Pallone d'Oro e il motivo è molto semplice: non giocando i Mondiali 2026 (la Georgia non aveva passato il girone di qualificazione E con Spagna, Turchia e Bulgaria) quasi sicuramente i giurati sceglieranno un calciatore protagonista a Usa-Canada-Messico, a maggior ragione se ha fatto parte della rosa del Psg campione d'Europa. Doué, Dembélé, Barcola, Zaire-Emery, Lucas Hernandez (Francia), Marquinhos (Brasile), Mendes, Vitinha, Ramos (Portogalllo), Ruiz (Spagna) su tutti.