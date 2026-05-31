Kvara campione senza Pallone d'Oro: perché non lo vincerà

31 Mag 2026 - 12:03
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Kvicha Kvaratskhelia è stato grande protagonista anche in finale di Champions, risultando tra i migliori del Psg: una costante lungo l'arco di tutta la stagione, soprattutto nelle serate europee. Purtroppo per lui, però, queste super prestazione non gli garantiranno il Pallone d'Oro e il motivo è molto semplice: non giocando i Mondiali 2026 (la Georgia non aveva passato il girone di qualificazione E con Spagna, Turchia e Bulgaria) quasi sicuramente i giurati sceglieranno un calciatore protagonista a Usa-Canada-Messico, a maggior ragione se ha fatto parte della rosa del Psg campione d'Europa. Doué, Dembélé, Barcola, Zaire-Emery, Lucas Hernandez (Francia), Marquinhos (Brasile), Mendes, Vitinha, Ramos (Portogalllo), Ruiz (Spagna) su tutti.

videovideo

Ultimi video

01:50
Weston McKennie non molla

Weston McKennie non molla

02:12
Le parole di Donnarumma

Le parole della "chioccia" Donnarumma

02:02
Stelle bosniache

Stelle bosniache tra Italia e Mondiale

01:32
Veleno De Bruyne

De Bruyne al veleno contro Conte

01:52
Milan-Leao, sipario

Milan-Leao, cala il sipario

00:48
MCH FESTA MONZA VERTICALE MCH

Monza in A, la festa dei tifosi in centro

00:22
MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

02:07
DICH DONNARUMMA 30/5 DICH

Donnarumma: "Mi sono sentito in dovere di dare la mia disponibilità"

01:28
Trofeo dei licei milanesi

Trofeo dei licei milanesi

02:28
A Budapest è tutto pronto

A Budapest è tutto pronto

02:30
Il futuro della Nazionale

Il futuro della Nazionale

02:11
Baldini ne ha per tutti

Baldini ne ha per tutti

01:30
Ora Frattesi può salutare

Ora Frattesi può salutare

03:03
ADL e gli allenatori

ADL e gli allenatori

01:46
Rabiot senza Allegri

Rabiot senza Allegri

01:50
Weston McKennie non molla

Weston McKennie non molla

I più visti di Calcio

DICH BALDINI CT ITALIA PER SITO 29/5 DICH

Baldini a sorpresa: "Punto su Donnarumma e Pio per... le Olimpiadi"

MCH FESTA MONZA ORIZZONTALE MCH

Il Monza sfila tra i tifosi sul bus scoperto

Chivu promuove Diouf

Chivu promuove Diouf

DICH BERGOMI SU INTER E NAZIONALE SRV

Bergomi ha le idee chiare: "Inter, prendi Paz. In nazionale sogno Guardiola"

Un anno di Allegri

L'annus horribilis di Allegri

Real Madrid - 7,725 miliardi

Il Real Madrid è il club che vale di più. Italiane fuori dalla top10: ecco la classifica

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:41
SportMediaset Live Riccione, tre domande a Ranocchia: Chivu, Palestra e... Stankovic
12:54
Modric, dopo la parola fine alla storia col Milan arriva l’indizio social sul proprio futuro
12:42
Champions: alle 14 al via festa tifosi Psg alla Torre Eiffel in attesa squadra
Kvicha Kvaratskhelia
12:03
Kvara campione senza Pallone d'Oro: perché non lo vincerà
11:30
Roma, quanti ritorni per il centenario: dopo il Pupone, anche il Principe?