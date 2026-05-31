Ranocchia: "Chivu è diverso da tutti gli altri allenatori: vi spiego perché"

L'ex calciatore, che è stato compagno di squadra dell'attuale tecnico dell'Inter, racconta le grandi qualità del romeno.

31 Mag 2026 - 12:00
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