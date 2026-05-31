DA QUATTRO A DUE RUOTE

Antonelli al Mugello per seguire il GP d'Italia con gli amici della MotoGP

Il leader del Mondiale di F1 ha fatto visita al paddock in occasione della gara tricolore e "provato" la Ducati di Bagnaia

di Alberto Gasparri
31 Mag 2026 - 13:53
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La passione di Andrea Kimi Antonelli per le moto non è mai stata un segreto, tanto che tra i suoi amici ci sono parecchi piloti del Motomodiale o grandi ex come Valentino Rossi. Non è stata una sorpresa, quindi, vedere il pilota della Mercedes, attuale leader del campionato di F1, arrivare al Mugello per il GP d'Italia della MotoGP, dopo aver ricevuto il Trofeo Lorenzo Bandini a Brisighella. Il bolognese, accompagnato da papà Marco, ha fatto innanzitutto visita al box Ducati, dove è stato ricevuto da Claudio Domenicali e Pecco Bagnaia, salendo anche sulla Desmosedici GP numero 63 e ricevendo qualche consiglio di guida dal piemontese.

Il suo tour nel paddock toscano lo ha anche visto salutare gli altri italiani delle due ruote in pista, come il leader del Mondiale Marco Bezzecchi in Aprilia, Luca Marini in Honda, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli nel box VR46, ma anche Raul Fernandez nel team Trackhouse Aprilia e Fabio Quartararo in Yamaha, giusto per citarne qualcuno. Insomma, un lungo tour prima di presentarsi in griglia di partenza per l'inno d'Italia e poi gustarsi la gara.

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