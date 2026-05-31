Antonelli al Mugello per seguire il GP d'Italia con gli amici della MotoGP

La passione di Andrea Kimi Antonelli per le moto non è mai stata un segreto, tanto che tra i suoi amici ci sono parecchi piloti del Motomodiale o grandi ex come Valentino Rossi. Non è stata una sorpresa, quindi, vedere il pilota della Mercedes, attuale leader del campionato di F1, arrivare al Mugello per il GP d'Italia della MotoGP, dopo aver ricevuto il Trofeo Lorenzo Bandini a Brisighella. Il bolognese, accompagnato da papà Marco, ha fatto innanzitutto visita al box Ducati, dove è stato ricevuto da Claudio Domenicali e Pecco Bagnaia, salendo anche sulla Desmosedici GP numero 63 e ricevendo qualche consiglio di guida dal piemontese.