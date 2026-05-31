Luis Enrique nel club dei triplettisti con Guardiola, Zidane e Paisley: solo Ancelotti ha vinto più Champions

Alla Roma non ci hanno creduto. Ma forse era anche il momento sbagliato. Per Luis Enrique era la prima panchina importante dopo l'apprendistato triennale con il Barcellona B. Il club giallorosso era alla sua prima esperienza americana, con James Pallotta e Thomas Di Benedetto alla guida. L'area tecnica era sotto il doppio controllo di Franco Baldini e Walter Sabatini. Gli costruirono una squadra abbastanza eterogenea, molto rinnovata rispetto al passato. Non durò molto. Un rapporto conflittuale con Francesco Totti spesso relegato in panchina e alcuni risultati deludenti (eliminazione nei preliminari di Europa League, settimo posto in campionato) accelerarono l'addio. Però era chiaro che quell'allenatore intransigente con l'espressione sempre un po' accigliata non era uno qualsiasi. Lo ha ammesso recentemente anche Daniele De Rossi, che una domenica venne spedito in tribuna per un ritardo alla riunione tecnica: "Aveva qualcosa in più e quella volta aveva ragione lui". Se alla Serie A è rimasto poco di lui, a lui è rimasto molto di quell'esperienza, soprattutto a livello umano, Lo ha dimostrato subito dopo la finale vinta contro l'Arsenal, inserendo tra i ringraziamenti anche Claudio Bisceglia, che all'epoca fu il suo insegnante di italiano e da allora un amico vero.