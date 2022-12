Only The Brave: iscrizioni aperte per Monte Zerbion Skyrace, missione ad alta quota

SKYRUNNING

La seconda edizione della multiforme prova valdostana è in programma il secondo sabato del prossimo mese di maggio

© Davide Verthuy La cupola sommitale e i fianchi del Monte Zerbion sono attualmente addobbati per le feste (dalla neve!) ma saranno perfettamente praticabili in canotta, pantaloncini e scarpe supergrip la prossima primavera, quando la panoramica vetta da 2722 metri, prima grande elevazione lungo lo spartiacque tra Valtournenche e Val d'Ayas (Valle d'Aosta), sarà "attaccata" dagli atleti al via della seconda edizione di MZS Monte Zerbion Skyrace. Il giovane ma già molto promettente evento di skyrunning up&down assegnerà nel 2023 i titoli tricolori assoluti e di categoria Skyrace by FISky (Federazione Italiana Skyrunning). La campagna iscrizioni è già aperta e attende candidati all'altezza del compito.

© Fabrizio Leonarduzzi

La carica dei seicento: tanti sono i pettorali messi a disposizione dagli organizzatori per il secondo episodio di MZS Monte Zerbion Skyrace, l'evento "sky" ideato da ASD Montagnesprit, in calendario sabato 13 maggio 2023. La campagna iscrizioni ha aperto i battenti giovedì 15 dicembre e procede a spron battuto. E se attualmente - come premesso poco sopra - lo Zerbion è impraticabile in outfit estremo da gara, il pensiero degli skyrunners più adrenalinici già lo visualizza allo scoperto, con tracce di neve solo nella sua parte più alta, magari a movimentare un po' il finale di una prova per "only the brave"! La prova-clou ha infatti per teatro d'operazione un tracciato dallo sviluppo di 22 chilometri per un dislivello positivo/negativo "monstre" da 2200 metri, che metterà a dura prova muscoli e polmoni, concedendosi solo ai più preparati ed appassionati e concedendo il premio del podio solo ai top runners più in forma del momento.

© Simone Gaetano

Attenzione però, non si tratta solo di una prova riservati ai più esperti. Saranno infatti diverse (anche molto diverse tra di loro) le tipologie di prove disposizione dei candidati. Oltre alla MZS22KM, è confermata la Skyrace da 18 chilometri (1500 metri di dislivello positivo/negativo) con partenza ed arrivo a Châtillon ed in questi caso giro di boa nella zona dell’alpeggio Francou. Si torna al massimo livello prestazionale con il vertical MZV (only up in questo caso) da nove chilometri e mezzo e 2200 metri di sola salita. Anch'esso targato FISky, in quanto prova del circuito Crazy Vertical Italy Cup. E poi ancora il formato breve del vertical stesso: cinque chilometri e mezzo (850 metri D+) che il team organizzatore rende disponibile in versione competitiva per i giovani tra i 15 e i 18 anni (prova di Coppa Italia) oppure senza l’assillo del cronometro per over 12 e diversamente abili.

© Davide Verthuy

La proposta MZS 2023 però non si ferma qui e concede modo e spazio per una giornata all'insegna di sport e condivisione anche per chi agli aspetti agonistici affianca quelli enogastronomici oppure - perché no? - li predilige tout-court! Chi non disdegna la possibilità di arricchire la propria giornata all'aria aperta con un buon bicchiere di vino, magari abbinato ai piatti della gustosissima tradizione valdostana, potrà infatti iscriversi a Monte Zerbion Randò, una passeggiata non competitiva di cinque chilometri (con dislivello positivo "easy" da 120 metri) che consentirà di scoprire gli angoli più nascosti del territorio di Châtillon. Confermata infine la Baby Skyrace, a sua volta in duplice versione: da 500 metri e da un chilometro, riservate rispettivamente ai bambini sotto gli otto ed a quelli tra gli otto e gli undici anni.

© Simone Gaetano

Tutte le informazioni sono comodamente reperibili sulla rinnovata pagina web dell'evento https://www.montezerbionskyrace.com, all’interno del quale si possono trovare regolamenti, tracceGPS, modalità e quote d'iscrizione. Come anticipato, la corsa ai seicento pettorali messi a disposizione per le quattro prove competitive e per la Randò enogastronomica (sono escluse le Baby Skyraces), è già aperta sul portale Wedosport con la possibilità di usufruire di una tariffa agevolata per il primo periodo. Meglio approfittarne subito... a tavolino (anzi sul pc o lo smartphone), perché poi a maggio la gara vera e propria... non farà sconto alcuno, in tema di impegno psicofisico!

© Davide Verthuy

Quota ridotta invece per tutti gli atleti già tesserati alla Federazione Italiana Skyrunning. Le iscrizioni chiuderanno il domenica 30 aprile 2023 oppure al raggiungimento del numero massimo di pettorali previsto dal regolamento. Il consiglio è quindi quello di affrettare i tempi, con il doppio obiettivo di approfittare delle agevolazioni e di evitare il rischio di... impattare il sold-out per una prova che giù in questo periodo invernale cattura l'attenzione degli skyrunners più ricchi di spirito competitivo, affamati di dislivello e ambiziosi.

© Simone Gaetano

Proprio in tema di gloria sportiva, non bisogna dimenticare la dimensione internazionale e... transfrontaliera di Monte Zerbion Skyrace. Prosegue infatti la collaborazione con la celebre EDF Pierra Menta Été, versione estiva della celebre classica scialpinistica del circuito La Grande Course. Anche nel 2023 verrà stilata una classifica combinata che terrà conto dei risultati della gara a tappe francese e della prova valdostana.

© Simone Gaetano

Limitatamente alle due prove di punta, nell'edizione d'esordio a svettare sulla concorrenza maschile nella 22KM era stato Luca Del Pero. Finishing time di due ore, 27 minuti e due secondi per il toprunner brianzolo, accompagnato sul podio dal corregionale bergamasco Sergio Bonaldi e dall'emergente piemontese Gianluca Ghiano dei Brooks Trail Runners. Senza rivali al femminile Fabiola Conti, al traguardo in due ore, 46 minuti e 55 secondi, nonché quattordicesima della classifica assoluta. Alle spalle della campionessa milanese la statunitense Hillary Gerardi e terzo gradino del podio per l'altra azzurra Chiara Giovando.

© Simone Gaetano

"One man show" di Daniel Antonioli nella Vertical, con il tempo finale di un'ora, 38 minuti e 53 secondi. Alle spalle del toprunners lecchese l'elvetico Emmanuel Vaudan e il campione local Henri Grosjacques. Al femminile invece exploit della specialista Camilla Magliano, capace oltretutto di centrare (nona) la ten della classifica generale. Per la fortissima atleta piemontese tempo finale di un'ora, 52 minuti e 12 secondi. Con lei sul podio Corinne Favre (Francia) e la nostra Charlotte Bonin.

© Davide Verthuy

MONTE ZERBION SKYRACE: IL ROAD BOOK

Tutti gli itinerari di gara avranno come sede di partenza Piazza Volontari del Sangue, situata nel centro del paese di Châtillon (situato a 540 metri slm). Si percorre dapprima un anello all’interno del paese e una volta arrivati sotto l’arco di partenza scatta ufficialmente il cronometro. Si sale seguendo la strada della collina di Châtillon per circa un chilometro. Poco oltre l’antica “Maison Brunod” si svolta a sinistra seguendo il sentiero.

© Alexis Courthoud

Sempre seguendo tratti di strada della collina e tratti di sentiero si arriva alla frazione la “Sounère”, esattamente dove il “Rû de la Plaine” attraversa la strada della collina, per proseguire sulla destra in piano verso la frazione “Pissin”, con il passaggio davanti all’antico torchio. Attenzione poco più avanti (circa 100 metri), per l'imbocco sulla sinistra del sentiero che sale alla frazione “Verlex”, passando in mezzo al villaggio con transito davanti la casa di Bruno Brunod. Si raggiunge la Chiesa della frazione “La Tour”, per poi proseguire dritti attraverso verso la parte alta della frazione “Lo Cret”. Qui si prende il sentiero sulla destra con l’indicazione Cammino Balteo che porta alla frazione “Domianaz” (720 metri di quota, prima ristoro idrico).

© Alexis Courthoud

Si giunge si arriverà alla chiesetta passando in mezzo al villaggio, poco più avanti si imbocca sinistra una bella mulattiera di circa 700 metri di dislivello che porta al villaggio di Nissod (1400 metri). L’ultimo tratto per arrivare a Nissod (secondo ristoro e traguardo per le categorie giovanili 12/17 anni e atleti con disabilità) segue il sentiero che transita in mezzo alle case del villaggio e passa davanti alla Chiesa di Nissod. Arrivati al piazzale si prosegue a destra su strada sterrata per alcune centinaia di metri, poi si prende sulla destra il sentiero che porta alla baita di “Tsesallet” (1740 metri, terzo punto ristoro).

© Alexis Courthoud

Alla baita di “Tsesallet” i percorsi si separano: quello della Monte Zerbion Skyrace 18 KM svolta a sinistra per proseguire sempre in salita lungo una strada sterrata verso i prati dell’alpeggio di “Francou” (metri 2050), mentre quello della Monte Zerbion Skyrace 22 KM e Monte Zerbion Vertical svoltano a destra, proseguendo su un sentiero in piano per circa 300/400 metri, per poi attaccare la famosa salitona finale nel canalone di Lévò (1,8 chilometri per 1000 m D+!) che porta ai 2722 metri della vetta del Monte Zerbion (quarto ristoro e...capolinea di Monte Zerbion Vertical, ai piedi della statua in bronzo della Madonna, eretta ormai quasi un secolo fa (nel 1929) al vertice della montagna.

© Tommaso Pession

Da qui inizia invece per gli atleti della prova più completa una spettacolare discesa panoramica lungo la cresta dello Zerbion che porta dapprima ai prati dell’alpeggio di “Francou” 2050 m (quinto ristoro MZS 22KM e quarto per MZS 18 KM) e successivamente lungo una strada sterrata al villaggio di Promiod (metri 1492, sesto ristoro MZS 22KM, quinto per MZS 18KM). Scendendo lungo una bella mulattiera che costeggia tutto il versante della montagna si arriverà alla frazione “Conoz”, dove inizia l'ultimo chilometro della prova. Arrivati alla Chiesa di Châtillon si scende lungo una spettacolare scalinata che conduce fino al centro del paese dove gli atleti percorreranno una meritata passerella finale di cento metri in mezzo al pubblico.

© Monte Zerbion Skyrace

MONTE ZERBION RANDÒ: 5 km 120 D+/D- (Percorso enogastronomiconon competitivo)

La partenza di questo percorso ha come sede Piazza Volontari del Sangue, situata nel centro del paese di Châtillon. Lungo l’itinerario si toccano in successione diverse eccellenze e particolarità presenti sul territorio: Castello Passerin d’Entrèves, Chiesa di Châtillon, Comune di Châtillon, Museo del miele (ex Hôtel Londres), Casa Conte Luda, borgo di Chameran, École Hôtelière de la Vallée d’Aoste Sede 1, Castello Gamba, via “Des Sarrasins”, Cappella della Madonna delle Grazie, Ponte Romano, École Hôtelière de la Vallée d’Aoste Sede 2, sede CVA, borgo di Châtillon.

© Fabrizio Leonarduzzi

MONTE ZERBION BABY SKYRACE

Per quanto i più piccoli, durante il pomeriggio vi sarà la Monte Zerbion Baby Skyrace con due percorsi dedicati, uno da circa 500 metri (riservati ai minori di otto anni) e uno da circa un chilometri, per i bambini da otto a undici anni. Entrambi i percorsi avranno sede di partenza/arrivo la Piazza Volontari del Sangue. Il più breve sale direttamente verso la Chiesa di Châtillon, quello da un chilometro transita invece all’interno del meraviglioso parco del Castello Passerin d’Entrèves.

© Fabrizio Leonarduzzi

Dai più piccoli alle famiglie, dagli amatori più ambiziosi ai corridori del cielo professionisti ed aspiranti tali: nel sabato valdostano del prossimo mese di maggio ci sarà spazio per tutti. La proposta multitasking di Monte Zerbion Skyrace è ricca e varia ma soprattutto impegnativa ed appetitosa!