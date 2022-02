Oltre l'emergenza: 22mila richieste di iscrizione da 106 nazioni per UTMB 2022! 

TRAILRUNNING

La diciannovesima edizione del festival del trailrunning intorno alla vetta più alta delle Alpi va in scena nell'ultima settimana di agosto.

di

Stefano Gatti

Sono sette le gare dell’evento UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc) in programma da lunedì 22 a domenica 28 agosto. Un’intera settimana di passione per l’ultradistanza (ma non solo) intorno al massiccio e Monte Bianco, percorrendone i sentieri del versante francese, italiano ed elvetico. Ecco intanto le cifre-chiave della campagna iscrizioni per il grande evento di fine estate che ha la propria base operativa (nonché partenza ed arrivo) a Chamonix-Mont-Blanc e la cui gara-regina si corre sulla distanza di 170 chilometri, totalizzando diecimila metri di dislivello positivo!

Alle dieci del mattino di mercoledì 26 gennaio scorso più di 22mila trailrunners da ogni angolo del pianeta (più del doppio quindi rispetto al dicimila posti disponibili) attendevano con impazienza che i risultati venissero pubblicati sul sito dell'UTMB®, generato tra l’altro ben 33mila visitatori unici alla piattaforma digitale.

Il numero esatto delle richieste di iscrizione ha toccato quota 22853, terzo di sempre nella storia dell’evento. Dato che assume un significato clamoroso, alla luce del perdurare del’emergenza sanitaria il contesto Covid. Le nazioni rappresentate hanno sfondato quota cento (106 per la precisione), a fronte di un totale di novantacinque nel 2021. Le iscrizioni sono innegabilmente uno dei momenti più importanti di ogni nuova edizione di UTMB® Mont-Blanc. L'entusiasmo per le “sette sorelle” di UTMB® è tale che l'organizzazione ha introdotto già nel 2008 condizioni d'iscrizione regolate da un sistema di punti di qualificazione e da un sorteggio. Per i corridori sorteggiati, questo momento segna l'inizio dell'avventura oppure… il rinvio del sogno!

Gara per gara, ecco il dettaglio delle richieste:

UTMB® completo al 195% - 4.486 richieste

CCC® completa al 301% - 5728 richieste

OCC completa al 484% - 5812 richieste

TDS® completa al 138% - 2200 richieste

PTL® - selezione su presentazione di un dossier, 280 richieste

•MCC completa al 100% - 1000 richieste

YCC completa al 66% - 164 richieste, quindi è ancora possibile iscriversi a questa gara dedicata ai corridori più giovani.

Francia, Spagna, Italia occupano il podio delle nazioni meglio rappresentate in termini di partecipanti, il Regno Unito completa la “top four” e precede gli Stati Uniti d’America che detronizzano Cina e Giappone, per diversi anni stabilmente al quinto ed al sesto posto. Con novanta sole richieste la Cina non compare nelle prime quindici posizioni, a causa delle restrizioni di viaggio in vigore nel Paese dal quale la pandemia ha avuto origine. Il Nord America supera quindi l'Asia con 1283 pre-iscritti. Dato l’elevato numero di richieste il sorteggio avviene per via informatica. Si svolge nazione per nazione e corsa per corsa.

Ecco la classifica per nazioni:

1. Francia

2. Spagna

3. Italia

4. Regno Unito

5. Stati Uniti

6. Belgio

7. Svizzera

8. Polonia

9. Portogallo

10. Germania

11. Giappone

12. Argentina

13. Thailandia

14. Canada

15. Svezia