Oltre il confine: Ultra Trail Cervino Matterhorn, new entry tra Italia e Svizzera  

TRAILRUNNING

Nasce Ultra Trail Cervino Matterhorn, una gara di 55 chilometri tra Cervina e Zermatt che affianca la Cervino Matterhorn Ultra Race.

di

STEFANO GATTI

Saranno due le gare di trailrunning che andranno in scena dal 15 al 17 luglio 2022 intorno al Cervino tra Italia e Svizzera . Denominazioni simili ma differenze sostanziali. Ad iniziare dai percorsi, studiati per offrire distanze diverse e accessibili a varie tipologie di trailers. A Cervino Matterhorn Ultra Race (168 chilometri di sviluppo, 13.130 metri di dislivello positivo) si affianca infatti Ultra Trail Cervino Matterhorn, con i 55 chilometri del suo itinerario e gli oltre 4000 metri di dislivello positivo da superare.

Ultra Trail Cervino Matterhorn partirà da Breuil-Cervinia in direzione Gran Becca (come è “affettuosamente” chiamato il Cervino stesso) per transitare davanti al rifugio Oriondé e poi ridiscendere in paese. Si riprenderà a salire lungo la pista di sci del Ventina fino a raggiungere i 3480 metri del Rifugio Guide del Cervino (quota massima della gara), dove inizierà la lunga discesa in territorio elvetico fin quasi all’abitato di Zermatt. Il ritorno verso l’Italia avverrà costeggiando la parete est del Cervino, con passaggio al Rifugio del Teodulo e picchiata finale verso il traguardo di Breuil-Cervinia. Per luoghi attraversati e caratteristiche tecniche dell’itinerario una prova di tutto rispetto.

A nostro modo di vedere titolare di una propria dignità (altroché!), destinata a vivere di luce propria e - al tempo stesso - molto valida anche come… prova d’ingresso per chi non si sente ancora pronto alla prova endurance da 168 chilometri ma la mette nel proprio mirino per gli anni a venire. Una sorta di ricognizione competitiva, che si… limita a lambire il versante orientale del Cervino con itinerario di andata e ritorno tra il nostro Paese e la Confederazione Elvetica ma punta al suo periplo: quello descritto appunto dal tracciato CMUR.

In calendario per la giornata di sabato 16 luglio 2022, la 55K fa parte del progetto TREK+ che coinvolge i Comuni di Valtournenche e di Zermatt e rientra nel programma di cooperazione transfrontaliera Interreg tra Italia e Svizzera. Ultra Trail Cervino Matterhorn (ultratrailcervinomatterhorn.it) è stato oggetto di bando pubblico, assegnato a Csain Valle D’Aosta, ente di promozione sportiva affiliato al CONI, impegnato anche nell’organizzazione della prima edizione del Cervino Matterhorn Ultra Race.

Saranno duecento i pettorali a disposizione per UTCM Ultra Trail Cervino Matterhorn, le cui iscrizioni sono già aperte sul portale Wedosport. Quota unica di 25 euro per tutti i partecipanti, nessun requisito particolare sarà richiesto per gareggiare. Sullo stesso portale (e con credenziali richieste degne di attenzione, vista la portata della sfida) proseguono intanto le iscrizioni alla… sorella maggiore CMUR (Cervino Matterhorn Ultra Race). Poco meno di 150 i pettorali già assegnati ad un parterre internazionale che comprende atleti provenienti (oltre che dall’Italia naturalmente), anche da Austria, Belgio, Francia, Germania, Svizzera, Slovenia, Spagna e Stati Uniti.