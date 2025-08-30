Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
tennis

Us Open, Cobolli si ritira per infortunio: Musetti vince il derby e va agli ottavi

Flavio si arrende nel terzo set, Lorenzo (già in vantaggio 2-0) accede al turno successivo

30 Ago 2025 - 20:08
1 di 11
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Lorenzo Musetti si aggiudica il derby italiano con Flavio Cobolli nei sedicesimi degli US Open: il romano è costretto a ritirarsi sotto due set a zero per via di un problema fisico. Lorenzo domina a lungo nel corso dei primi due set, vincendo il primo 6-3 e il secondo 6-2. Dopo aver trovato il break anche nel primo game del terzo parziale, il rivale del toscano si deve arrendere: per Lorenzo agli ottavi il vincente tra Munar e Bergs.

Lorenzo Musetti si aggiudica il derby italiano contro Flavio Cobolli, il tennista romano abbandona nel terzo set per ritiro nel match dei sedicesimi degli US Open. Il toscano parte subito molto forte: sul 3-2 nel primo set infila il primo break, che gli consente di scappare via prima sul 5-2 e poi sul 6-3 che vale l’1-0. Il secondo parziale parte altrettanto bene per Musetti: altro break per mettersi sul 2-0 e tenere il vantaggio sul 3-1. Flavio perde un altro turno di battuta, ma con un colpo di coda pesca le energie per il contro-break. Sul 4-2 Musetti non perdona: terzo servizio rubato al suo avversario e chiusura nel suo turno di battuta annullando due palle break e trasformando il 6-2 al secondo set point. Anche il terzo set si apre con un break del toscano, ma sul secondo game arriva il forfait di Cobolli, costretto quindi a ritirarsi dopo un’ora e trentasei minuti di partita. Musetti accede quindi agli ottavi, dove attende il vincitore del match tra Munar e Bergs.

MUSETTI: "SPERO FLAVIO TORNI PRESTO" 
"Vincere così brucia, durante il match c’è stato un gran spettacolo per questo derby con un finale amaro". Lorenzo Musetti non nasconde la sua soddisfazione per essere approdato agli ottavi di finale degli Us Open e allo stesso tempo si dice dispiaciuto per l'abbandono di Flavio Cobolli per un problema all'avambraccio. "È stata dura e comunque - aggiunge Musetti ai microfoni di Supertennis - non è facile affrontarlo, gli auguro di tornare presto. Credo che Flavio sia cresciuto tantissimo, si vedeva che faceva fatica al servizio. Un peccato chiuderla così. Dal mio canto sono felice di essere agli ottavi, ma ora andrò a consolare il mio caro amico Flavio". "Posso essere soddisfatto del mio tennis - conclude Musetti - ho giocato una partita solida. Sono contentissimo di essere agli ottavi. Regali magie al pubblico col rovescio? Non è facile spiegare come si fa".

COBOLLI: "NON VOLEVO RITIRARMI. MUSETTI HA TUTTI I MERITI"
"Non volevo ritirarmi, l'ho subito detto anche a lui e al suo team, è una cosa che io odio. Quando esco dal campo mi dispiace molto più per il mio avversario, soprattutto perché è lui": Lorenzo Musetti "ha tutti i meriti della partita e di andare avanti in questo torneo". Lo ha detto Flavio Cobolli dopo essersi ritirato. "Non è assolutamente perché mi sono ritirato che oggi ha vinto, è stato migliore di me e lo è tuttora. Ha giocato un set e mezzo perfetti e meritava sicuramente la vittoria. Io ero stanchissimo, mi dispiace non aver potuto dare un po' di più", ha aggiunto. Musetti è "sicuramente è in palla, lo è sempre stato e lo sarà sempre. Ha un tennis magnifico e credo che debba credere un po' più in se stesso perché non sa neanche lui il modo in cui gioca. Non sono riuscito a trovare neanche un punto debole in lui oggi e quindi, secondo me, deve solo crederci un po' di più", ha detto ancora Cobolli mettendo in evidenza che il posto di Musetti "è fra i migliori, e lo sta facendo vedere a tutti".

tennis
us open
flavio cobolli
lorenzo musetti
jannik sinner

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

02:01
DICH JANNIK SINNER POST WIMBLEDON 13/7 DICH

Sinner: "Che emozione vedere i miei genitori e il mio team sul centrale"

01:24
DICH SANTOPADRE SU SINNER DICH

Santopadre: "Ha saputo reagire alla sconfitta di Parigi mentalmente e tatticamente"

01:04
DICH LORENZI SU SINNER DICH

Paolo Lorenzi: "L'inizio del secondo set è stata la chiave della partita per Sinner"

00:26
DICH CANE' SU SINNER 13/7 DICH

Canè: "Alla grande, cancellate le paure del Roland Garros"

01:55
DICH VAGNOZZI SU SINNER 13/7 DICH

Vagnozzi: "Serata speciale, è la prima volta che ho pianto nel box..."

01:11
DICH BINAGHI SU POLEMICHE 13/7 DICH

Binaghi: "Successo da gestire, se ci lasciano lavorare. Non tutti intorno sono contenti, ci sono invidie"

01:20
DICH BINAGHI SU TENNISTI ITALIANI 13/7 DICH

Binaghi: "Un grazie a Fognini, ora dobbiamo recuperare al più presto Berrettini"

00:59
DICH COBOLLI SU SINNER DICH

Cobolli su Sinner: "Orgogliosi di quello che sta facendo, è stato grande"

02:32
DICH BINAGHI SU SINNER 13/7 DICH

Binaghi su Sinner: "Coronamento di un ciclo, siamo in un'altra dimensione"

02:32
OTO SONEGO A WIMBLEDON 29/6 DICH

Sonego: "Qui ho bellissimi ricordi, arrivo carico e motivato"

04:00
DICH BERRETTINI DA WIMBLEDON 29/6 DICH

Berrettini: "Wimbledon speciale, quando sto bene posso combattere con tutti"

00:53
DICH BRONZETTI DA WIMBLEDON DICH

Bronzetti: "Vorrei vincere almeno un match"

I più visti di Tennis

Us Open, lite Townsend-Ostapenko: "Maleducata, ti aspetto fuori dagli Stati Uniti"

Alcaraz è un cannibale: niente da fare per Bellucci, ora c'è Darderi. Avanza la Paolini

Inarrestabile Sinner: spazza via anche Popyrin e va al terzo turno

Tutto facile per Musetti, Cobolli vince al super tie-break: sarà derby italiano a New York

Paolini, addio America: fuori al terzo turno contro Vondrousova

Alcaraz sfida Sinner: "Ora gioco tennis fantastico, mai così costante"

Notizie del giorno
Vedi tutti
20:42
Orsolini-gol, il Bologna stende il Como | Cutrone risponde a Pasalic, pari tra Parma e Atalanta
20:36
Roma, Massara: "Scambio Dovbyk-Gimenez? Al momento non esiste, contenti di Artem"
20:33
A Roma la terza tappa del tour mondiale in handbike di Pelletier
20:32
Var e polemiche: al Chelsea il derby contro il Fulham
20:27
Bologna-Como e Parma-Atalanta: le foto dei match