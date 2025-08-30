Serie B: il Frosinone ferma il Palermo, pari anche in Spezia-Catanzaro e Cesena-Entella

JUVE STABIA-VENEZIA 0-0

Nonostante un'ora in superiorità numerica, la Juve Stabia non riesce a sfondare: è solo 0-0 col Venezia che resta imbattuto e sale a 4 punti. Partita subito nervosa e caratterizzata dai cartellini: il primo è per Burnete, mentre alla mezz'ora di gioco Candellone viene ammonito per simulazione dopo un contatto con Stankovic che era invece ultimo uomo. Al 37', la partita cambia: Yeboah carica a palla lontana Stabile e poi si invola verso la porta fallendo l'1-0, ma l'arbitro viene richiamato al Var e per il colpo espelle il giocatore del Venezia che resta dunque in dieci. Nella ripresa, parte l'assalto delle Vespe che sbattono però su un super Stankovic, bravissimo nel corso del secondo tempo a murare i vari Carissoni, Burnete, Piscopo (due volte) e Candellone: tutte strepitose parate che valgono un punto preziosissimo per gli arancioneroverdi, ora a 4 punti. Secondo pareggio di fila per la Juve Stabia, che sale a 2 e si mangia le mani per l'occasione sprecata.



MANTOVA-PESCARA 2-1

Dopo la sconfitta di Monza, il Mantova trova la sua prima vittoria in questa Serie B battendo 2-1 il Pescara e vincendo grazie alla panchina. In realtà, fanno tutto i padroni di casa, in positivo e in negativo. Al 29', Valzania tocca con un braccio in area e regala un calcio di rigore ai lombardi, puntualmente trasformato da Mancuso. L'1-1 arriva però in modo sfortunato per il Mantova e fortunato per il Delfino: traversa di Olzer, la sfera impatta sul portiere Festa ed entra in porta. Il jolly, però, lo pesca dalla panchina Possanzini, che inserisce nel finale Falletti e Fiori. Mosse vincenti: il primo fa da sponda, il secondo si inserisce e insacca per il definitivo 2-1 che arriva per questione di centimetri, vista la posizione regolare del neoentrato. Il Mantova sale così a quota 3, mentre è il secondo ko per il Pescara: Vivarini ancora senza punti.