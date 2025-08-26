Crippa: "Sensazioni buonissime nell'ultimo test in vista di Tokyo"

Rifinitura mondiale (e vincente) in Veneto per una delle stelle della Nazionale verso l'appuntamento clou della stagionedi Stefano Gatti
© Riccardo Selvatico
Pubblico delle grandi occasioni nonostante una pioggia a tratti davvero intensa, per la trentaseiesima edizione del Giro delle Mura di Feltre, andato in scena in un contesto ambientale tra i più suggestivi e affascinanti del podismo italiano ed europeo e Yeman Crippa ancora una volta sul gradino più alto del podio: praticamente imbattibile tra queste... mura! È stata ancora una volta una serata di sport, passione e grande partecipazione popolare che, nonostante il meteo incerto (a tratti decisamente burrascoso), ha regalato spettacolo ed emozioni indimenticabili.
© Riccardo Selvatico
Gli occhi di tifosi e appassionati erano inevitabilmente puntati sulla gara ad invito élite che chiudeva il programma. Yeman Crippa era la star ed il protagonista più atteso. Il campione della Polizia di Stato non si è fatto pregare per scrivere una nuova pagina di storia, vincendo la gara per la quarta volta consecutiva, la quinta in totale a Feltre. Con il tempo di 25 minuti e 26 secondi, l’azzurro delle Fiamme Oro residente in Trentino ha dominato sul percorso cittadino staccando di 34 secondi Pasquale Selvarolo (Fiamme Azzurre, 26 minuti netti il suo tempo), che ha a sua volta prevalso per undici secondi sul keniano Vincent Kimutai Towett, terzo a 44 secondi dal vincitore che a fine gara ha riassunto così il suo poker nella città veneta.
© Riccardo Selvatico
“Ogni volta che torno a Feltre mi sembra di correre a casa. Il pubblico qui mi sostiene in un modo speciale e mi dà sempre una spinta in più. Ho avuto sensazioni davvero buonissime in questo ultimo test agonistico prima di Tokyo e questo mi motiva ulteriormente in vista dei prossimi Mondiali. Riprendo subito la preparazione a St. Moritz, ma portando con me il calore e l’energia che questa città sa regalarmi”.
© Riccardo Selvatico
Dopo Feltre infatti Yeman conta alla rovescia i giorni che mancano alla ventesima edizione dei Mondiali di atletica leggera, in programma in Giappone da sabato 13 a domenica 21 settembre. La data cerchiata in rosso dal ventottenne atleta azzurro (una delle punte di Team Italia insieme a Nada Battocletti e Mattia Furlani, in attesa di conoscere i piani di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi) è quella di lunedì 15 settembre, quando Yeman prenderà parte alla maratona, la prova regina dell'atletica leggera, distanza alla quale Crippa si è omai votato anima e corpo.
© Riccardo Selvatico
Lo spettacolo non è mancato neppure nelle altre prove che componevano la locandina del Giro delle Mura 2025 inteso come evento, ad iniziare dalla Running Seven Laps a staffetta mista, che si è disputata sotto un autentico nubifragio. La pioggia battente ha reso la prova ad eliminazione ancora più avvincente, esaltando non solo la forza, ma anche la concentrazione e le doti di equilibrio degli atleti. Ad avere la meglio in una gara tiratissima è stata la coppia composta da Giulia Aprile e Osama El Kabbouri. Seconda piazza per Serena Troiani e Simone Valduga, terzo gradino del podio per Lorenza De Noni e Giuseppe Gravante.
© Riccardo Selvatico
Nel Giro delle Mura Amatori il portacolori del Gruppo Sportivo Alpini Asiago Franco Pesavento si è imposto su Filippo Bortoluzzi e Andrea Pol. In campo femminile la vittoria è andata a Giulia Bernini (Toscana Atletica Empoli) su Manuela Bulf e Arianna Lutteri.
© Riccardo Selvatico
Ancora una volta dominio-Polonia intergenere (sia in campo maschile che femminile) nel campionato europeo riservato ai Vigili del Fuoco che ha visto fronteggiarsi un centinaio di atleti provenienti da una decina di nazioni diverse. Titolo confermato in campo maschile per Przemyslaw Ratajczyk, già vincitore lo scorso anno. Tra le donne si è imposta Dorota Skibska.
© Riccardo Selvatico
Grande partecipazione e coinvolgimento infine per il Miglio dei Comuni, manifestazione che vede impegnati i ragazzi delle scuole medie (quest’anno i nati dal 2011 al 2014), portacolori del proprio Municipio di appartenenza e autentici “spot” in strada della pratica sportiva tra i più giovani. Nella classifica combinata maschile-femminile la vittoria è andata al Comune di Borgo Valbelluna.
© Riccardo Selvatico
Grande soddisfazione per l'edizione 2025 del GDM nelle parole di Diego Da Col, presidente dell’Associazione Giro delle Mura città di Feltre:
“Questa trentaseiesima edizione è stata la dimostrazione concreta della forza e della bellezza di questo evento. La passione che ci mettiamo è stata ripagata dall’impegno degli atleti, sotto lo sguardo di un pubblico meraviglioso che, nonostante la pioggia, non ha fatto mancare calore ed entusiasmo. Il nostro grazie va a tutti: atleti, volontari, istituzioni, sponsor e cittadini. Senza la collaborazione di ognuno di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile. È stato un successo sotto ogni punto di vista e da domani saremo già al lavoro per un’edizione 2026 ancora più ricca e spettacolare”.
© Riccardo Selvatico
Commenti (0)