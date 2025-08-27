Kubheka nella storia: è il primo atleta al mondo a completare 100 km in meno di sei ore

CLIMACOOL Pre-Cooling & Per-Cooling System – Prima della gara, gli atleti hanno utilizzato una combinazione di tecnologie di raffreddamento e isolamento termico per ottimizzare la regolazione della temperatura corporea. Grazie all’uso di un gilet refrigerante e di una giacca isolante con ventilazione CLIMACOOL – la stessa indossata dal team AMG di Formula 1 – è stato possibile ridurre al minimo la temperatura corporea e la frequenza cardiaca nella prima ora di gara, favorendo la resistenza complessiva. Durante la corsa, ogni atleta ha avuto a disposizione il proprio set di cooling neck, sostituiti e rinfrescati regolarmente. Creato da adidas appositamente per questa impresa, il cooling neck è modellato ergonomicamente per aderire alle principali arterie e vene, garantendo il massimo effetto refrigerante.