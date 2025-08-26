La Direttissima: Gardener vince all'esordio, terzo successo per Veronese sul Bondone

Alle spalle di Cassol, che recentemente si era aggiudicato la Val di Fassa Running e la Primiero Dolomiti Marathon, ha concluso il solandro di Pejo Alex Rigo (portacolori di US Malonno) che ha provato a resistergli nel primo tratto per poi concentrarsi nel gestire le proprie energie, tagliando il traguardo con un ritardo di un minuto e 20 secondi dal vincitore. Avvincente la sfida per il terzo gradino del podio, che ha esaltato il pubblico presente al traguardo. Dopo essersi sostenuti nella parte finale del tracciato è partito un avvincente sprint fra Mattia Baldo dell’Atletica Trento, sul terzo gradino a sei minuti e sette secondi da Cassol e il compagno di ascesa Luca Troncar di Fai della Paganella. Quinto e sesto posto per due atleti russi con lo sci di fondo nel dna: Alexey Chernousov ed Egor Sorin. Buona prestazione anche per l’indomito Tarcisio Linardi di Atltica Paratico, settimo sul traguardo, davanti a Marco Vecchi del Ssd Tremalzo e a Luca Zeni, presidente Fidal.