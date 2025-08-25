Valmalenco-Valposchiavo: vittoria e record per Conti, rivincita per Prandi

Ripartita due anni fa, la storia della Skyrace Valmalenco-Valposchiavo ha fatto domenica 24 agosto un salto nel futuro con la vittoria in campo femminile di Fabiola Conti che ha abbassato il record (storico) appunto britannica Angela Mudge che aveva appena compiuto... la maggiore età (risaliva infatti al 2006), fissando l'asticella molto in alto. Ha retto ancora una volta agli assalti degli skyrunners di oggi il primato fissato da due ore, 32 minuti e tre secondi fissato nel 2007 (un anno dopo l'ormai ex record femminile) da Marco De Gasperi, oltretutto su sentieri oggi nettamente meglio preparati rispetto a diciotto anni fa ma Andrea Prandi - vincitore quest'anno di gara uomini - si candida a riprovarci alla prossima occasione e intanto si prende una bella rivincita dopo la cocente delusione dello scorso anno, segnata dal maltempo e da ricorso al piano B, con una prova tutta in Valmalenco, priva del GPM di Passo Campagneda e della picchiata finale in territorio elvetico. Condizioni meteo al limite... della perfezione quest'anno, per la quindicesima edizione (la terza "moderna") di una delle prove pioniere della disciplina dello skyrunning, andata in scena nella sua versione originale dal 2002 al 2013. Giornata di pieno sole e temperature gradevoli, ideali per correre. Non a casa, record femminile e performances dei toprunners, non sono stati pochi gli amatori che hanno migliorato (anche di una quindicina di minuti) i loro tempi sulla distanza rispetto a due anni fa, con terreno in condizioni perfette ma caldo africano.