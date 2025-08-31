Napoli, Conte: "Al gol partita ho detto 'finalmente' ma sarei stato contento anche dello 0-0"

"Quando ha segnato Anguissa ho detto 'Finalmente', anche perché la partita l'abbiamo vista tutti: sono quelle partite dove corri un grandissimo rischio di perderla, invece io sarei stato contento anche dello 0-0". Così Antonio Conte dopo la vittoria in extremis sul Cagliari. "L'ho detto anche ai ragazzi, abbiamo giocato da squadra vera, con pazienza, cercando di trovare le giuste situazioni per fare gol. Oggi la porta sembrava stregata. Abbiamo trovato un Cagliari molto difensivo però siamo stati bravi. Queste sono le classiche partite che rischi di perdere, quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi: stiamo crescendo a livello di mentalità, cattiveria, attenzione. La squadra ci ha creduto fino alla fine, sentiva che il risultato era ingiusto e che premendo prima o poi poteva capitare qualcosa di importante". Lucca? Ripeto che è stato preso per crescere e imparare con Lukaku, poi Romelu si è fatto male e quindi deve accelerare. Deve continuare a lavorare così come sta facendo, in maniera, seria, e deve capire bene come entrare bene in determinati meccanismi della squadra". Conte sottolinea che il Napoli "ha preso calciatori che ci possono dare una mano nel presente e altri per il futuro del Napoli. Abbiamo completato la rosa perché non possiamo basarci su 12-13 giocatori, e quest'anno ci servivano calciatori nuovi in una squadra scudettata. Ora arriva Elmas, che oggi dalla panchina ci avrebbe dato una mano, e dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Lukaku, facciamo le cose per completare la rosa che lo scorso anno non avrebbe potuto reggere tutte le competizioni che abbiamo quest'anno".

