Mondiale per Club 2025

Calcio
napoli
NAPOLI

Napoli, Conte: "Al gol partita ho detto 'finalmente' ma sarei stato contento anche dello 0-0"

Il tecnico dei campioni d'Italia: "Abbiamo giocato da squadra vera, con pazienza"

31 Ago 2025 - 00:17

"Quando ha segnato Anguissa ho detto 'Finalmente', anche perché la partita l'abbiamo vista tutti: sono quelle partite dove corri un grandissimo rischio di perderla, invece io sarei stato contento anche dello 0-0". Così Antonio Conte dopo la vittoria in extremis sul Cagliari. "L'ho detto anche ai ragazzi, abbiamo giocato da squadra vera, con pazienza, cercando di trovare le giuste situazioni per fare gol. Oggi la porta sembrava stregata. Abbiamo trovato un Cagliari molto difensivo però siamo stati bravi. Queste sono le classiche partite che rischi di perdere, quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi: stiamo crescendo a livello di mentalità, cattiveria, attenzione. La squadra ci ha creduto fino alla fine, sentiva che il risultato era ingiusto e che premendo prima o poi poteva capitare qualcosa di importante". Lucca? Ripeto che è stato preso per crescere e imparare con Lukaku, poi Romelu si è fatto male e quindi deve accelerare. Deve continuare a lavorare così come sta facendo, in maniera, seria, e deve capire bene come entrare bene in determinati meccanismi della squadra". Conte sottolinea che il Napoli "ha preso calciatori che ci possono dare una mano nel presente e altri per il futuro del Napoli. Abbiamo completato la rosa perché non possiamo basarci su 12-13 giocatori, e quest'anno ci servivano calciatori nuovi in una squadra scudettata. Ora arriva Elmas, che oggi dalla panchina ci avrebbe dato una mano, e dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Lukaku, facciamo le cose per completare la rosa che lo scorso anno non avrebbe potuto reggere tutte le competizioni che abbiamo quest'anno".

Dallo Scudetto a una vittoria soffertissima: tre mesi dopo il Napoli batte il Cagliari al 95'

ANGUISSA: "IL CAGLIARI SI E' DIFESO BENISSIMO"
"Abbiamo vinto una partita difficile, contro un Cagliari che ha difeso benissimo. Ma noi ci siamo battuti fino alla fine e siamo molto contenti per questa vittoria ottenuta nel finale". Lo ha detto Anguissa a Dazn alla fine del successo 1-0 del Napoli sui sardi con un gol del camerunense a pochi secondi dalla fine del recupero. Tra i migliori in campo anche Politano che ha festeggiato alla fine con il centrocampista: "sapevamo - spiega l'esterno - che la partita era da sbloccare, ci abbiamo sempre creduto e alla fine ha funzionato tutto lo sforzo che abbiamo fatto senza fermarci".

Geolier

Geolier rinuncia all'accordo col Napoli: "Rifiutato il reintegro di Bellini come speaker"

Geolier e Daniele Bellini

Napoli, caso speaker risolto: torna Decibel Bellini. A Geolier la parte artistica

Napoli, Conte: "In Champions con umiltà, impariamo dai maestri per poi superarli"

Obiettivo Mondiale per club: De Laurentiis sogna il Napoli nell'edizione del 2029

Conte: "Sarà un campionato equilibrato, non è una sfida tra me e Allegri"

Il Napoli non corregge il refuso sulla maglia: "Solo chi lavora sbaglia. Divise più umane"

