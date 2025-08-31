Logo SportMediaset
ROMA

Roma, Gasperini: "Prestazione molto buona, Dybala può giocare ovunque"

Il tecnico giallorosso dopo la vittoria di Pisa: "Il gruppo mi ha seguito da subito"

31 Ago 2025 - 00:18

"La prestazione è stata molto buona, abbiamo sofferto all'inizio contro un Pisa organizzato e fisico e pericoloso nel gioco aereo. Abbiamo rischiato all'inizio poi siamo venuti fuori già nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, ci stava anche un gol in più". Gian Piero Gasperini analizza così la vittoria della Roma a Pisa: i giallorossi sono a punteggio pieno e con lo 0 nella casella gol subiti dopo due giornate. "Dybala? “Quella del gol è stata una bellissima azione di reparto - ha proseguito Gasp - Contro squadre che difendono così forte devi avere delle giocate importanti. Paulo può giocare veramente ovunque, anche da sinistra, da 10 avanzato di una volta. Konè? Lui ha questa capacità di giocare sia largo che più centrale. Oggi Cristante era molto centrale, quindi da quel lato dovevamo scalare. Koné quando prende velocità diventa difficile da contenere. è stato protagonista in tante azioni, è un portatore di palla molto efficace". E ancora: "Il gruppo da subito mi ha seguito, di questo sono grato a loro. Il fatto che lo scorso anno non sono riusciti ad arrivare in Champions dopo una grande rimonta ha lasciato amarezza, ci sono tutte le condizioni in questo gruppo. Quando ci sono queste componenti parti già molto forte. Speriamo poi di aggiungere dell'altro".

Soulé piega la resistenza del Pisa, la Roma di Gasp si conferma e resta a punteggio pieno

roma
gasperini

