Oliena SkyTrail al gusto di Spaghetti Western: "È così bello qui, forse non torno"

Non finisce mai, poi però… finisce. Svolta secca a destra ben presidiata e si sale senza più incertezze tra la vegetazione che via via si dirada, le pietraie bianchissime e le pareti verticali che si fanno sempre più incombenti. Scolliniamo e puntiamo a sud in mezzo alla vegetazione sempre più bassa per difendersi dalla forza del vento ma soprattutto profumatissima: non potrei trovarmi in un posto più bello per correre (ok, solo a tratti, diciamo camminare spedito). Bellezza della Sardegna più interna, direi quasi "interiore". Davanti agli occhi una lontana barriera di rocce. Mi dico: arrivare lassù sarà dura. Poi, come a volte capita, da dietro la cresta sbuca un tizio… gigantesco e mi accorgo che… l’immensa bastionata era solo una innocua paretina che raggiungo in due minuti e scavalco in pochi passi!