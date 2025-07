Manchester City, Guardiola: "Peccato per l'eliminazione, noi poco cinici"

Una sconfitta amara per 4-3, che però rincuora Guardiola per quanto fatto vedere durante tutta la competizione. "Ho la sensazione che la squadra stia andando bene, ma ora torniamo a casa e abbiamo tempo per riposarci, rinfrescarci la mente e tornare la prossima stagione". Poi conclude: "Ho visto tante cose positive che in passato non avevo notato, soprattutto nel rapporto tra i giocatori e lo staff".