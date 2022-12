Monza Night Trail: super promo natalizia per l'evento running più magico del 2023

TRAILRUNNING

Il secondo episodio dell'evento sportivo e culturale al tempo stesso è in programma il secondo sabato del prossimo mese di maggio

© Reale Mutua Monza Night Trail È nel clima dell'ormai imminente Natale, alle porte dell'inverno, che parte l'impegno organizzativo in vista di Reale Mutua Monza Night Trail 2023, uno degli appuntamenti più attesi della prossima primavera. La seconda edizione del "diecimila" multitasking ma soprattutto multisensoriale tra i viali alberati del Parco della Villa Reale di Monza è in programma nella serata di sabato 6 maggio 2023, tra le architetture neoclassiche della Villa Reale stessa e i viali alberati di una delle più estese aree verdi d'Europa, in un tripudio di luci e di colori.

© Reale Mutua Monza Night Trail

Le decorazioni dell'albero di Natale, attualissime in questo tempo di festività, sono destinate a lasciare spazio a ben altri giochi di luce e di colori: quelli che - tra qualche mese - "addobberanno" la maestosa e rigogliosa vegetazione del Parco di Monza e le architetture settecentesche della Villa Reale in occasione del secondo atto di Reale Mutua Monza Night Trail.

Colori e soprattutto profumi in grado di... rapire anche i runners più concentrati sulla performance. La campagna-iscrizioni si è aperta a metà dicembre con una super promozione natalizia che alla convenienza affianca una finalità benefica, studiata da Monza Marathon Team ASD, organizzatore dell'evento RMMNT in collaborazione con Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Dopo il grande successo della prima edizione, si tornerà a correre nei Giardini della Villa Reale di Monza al calar della sera, creando un velo di magia grazie alla diffusione di note musicali e giochi di luce. Ma soprattutto puntando sui colori ed i profumi della grande area verde lombarda nel pieno della primavera. Emozioni, natura, scoperte storico-culturali distribuite lungo i dieci chilometri circa del percorso "soft trail", alla scoperta dei Giardini di Villa Reale e dei monumenti di interesse storico-artistico del Parco, alcuni dei quali recentemente proclamati patrimonio FAI.

© Reale Mutua Monza Night Trail

LA CAMPAGNA-ISCRIZIONI

Autolimitata a mille iscritti, la prima edizione di RMMNT ha registrato il sold-out ben in anticipo rispetto alla data della manifestazione. Per il nuovo anno l'evento aumenta di un terzo il tetto delle partecipazioni, arrivando quindi a millecinquecento pettorali disponibili. La campagna-iscrizioni ha aperto i battenti lunedì 12 dicembre e lo ha fatto con una formula speciale, dedicata alle festività. Per tutto il periodo natalizio infatti (fino a tutto venerdì 6 gennaio 2023, a cinque mesi esatti dal via), la quota di partecipazione scende da 16 a 13 euro: una conveniente idea-regalo per sé stessi e per i propri familiari, amici o compagni di squadra, ma anche l'occasione per attivare un canale di beneficenza. Importante infatti sottolineare che per ciascun iscritto "natalizio" l’organizzazione donerà i tre euro che portano al raggiungimento della quota di iscrizione "piena"di 16 euro a due enti benefici: Fondazione Theodora Onlus e LILT Monza, partners solidali dell’evento Reale Mutua Monza Night Trail. Tutti gli atleti riceveranno la copertura assicurativa da parte di Reale Mutua.La deadline delle iscrizioni è invece fissata per le otto di sera di venerdì 5 maggio. C'è insomma modo di iscriversi fino a ventiquattr'ore della gara ma - a causa del sold-out a quota 1500 - è meglio non temporeggiare!

PER INFO E ISCRIZIONI: www.monzanighttrail.it

LA GARA

Il percorso di RMMNT ha uno sviluppo di dieci chilometri circa ed è adatto a tutti: dai runners più competitivi ed appassionati a famiglie, bambini e amici a quattrozampe che vogliano vivere un momento di sport e benessere senza lo stress del cronometro. La partenza fissata alle ore 20 e 30 di sabato 6 maggio dai Giardini di Villa Reale, nell’area antistante la Reggia, per un viaggio alla scoperta di edifici storici e aree naturalistiche mai esplorate a passo di corsa, in un contesto ad alto tasso emozionale, reso ancora più suggestivo dall’illuminazione delle facciate di edifici storici e dalla diffusione di note musicali dal vivo eseguite dagli allievi del Liceo Zucchi di Monza. Spazio però anche al silenzio tra i viali alberati del Parco, alla libertà dei pensieri ed allo spettacolo del cielo stellato di mezza primavera in particolar modo nel tratto che costeggia il fiume Lambro che attraversa il Parco stesso.

© Reale Mutua Monza Night Trail

PREMI PER TUTTI

Con la prima edizione ha preso il via un’altra tradizione: quella di premiare i runners più veloci al "cancelletto" delle iscrizioni. Anche quest’anno il primo uomo e la prima donna ad aggiudicarsi il pettorale per il 6 maggio 2023 riceveranno uno speciale riconoscimento, messo a disposizione da Affari&Sport e Rovagnati, anch'essi partners ufficiali dell’evento. L’attenzione si sposta anche sui gruppi: saranno premiate le prime tre società più numerose, con il requisito-base del numero minimo di iscritti di dieci unità. Nell’ottica di promuovere il binomio cultura e sport, il Sistema Bibliotecario di Monza omaggerà i primi trecento iscritti con un audiolibro. L'iniziativa nasce da un’idea dell’Assessore Viviana Guidetti con il contributo della Dr.ssa Laura Beretta, quest'ultima responsabile delle Biblioteche di Monza.

© Reale Mutua Monza Night Trail

I PARTNERS

Al fianco dell'evento RMMNT di saranno il title sponsor Reale Mutua Assicurazioni e importanti partner sa livello nazionale quali Borotalco e Rovagnati. I partners locali i negozi sono invece Affari&Sport, gli organizzatori di Monza Marathon Team, Liceo Zucchi di Monza, Giardini Reali Reggia di Monza. Charity Partners infine sono LILT Monza e Fondazione Theodora Onlus, nata in memoria di una mamma speciale, che ha ideato il ruolo e la figura dei Dottor Sogni.