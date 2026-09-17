Monza Half Marathon: migliaia di runners... sulle tracce di Kimi

Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport ha presentato la crescita e gli obiettivi della Monza Half Marathon all’interno del progetto FollowYourPassion: "Monza Half Marathon sta crescendo e i numeri di questa edizione lo dimostrano: siamo quasi al sold out, con un incremento del 60% degli iscritti rispetto al 2025 e oltre il 32% di partecipanti provenienti dall’estero. È una crescita che ci rende particolarmente orgogliosi, perché significa che Monza e il suo territorio stanno diventando sempre più riconoscibili anche oltre i confini nazionali. Ma la crescita di un evento, per noi, non si misura soltanto nei partecipanti: si misura anche nella capacità di coinvolgere le persone e le realtà del territorio. Quest’anno abbiamo coinvolto ottanta studenti degli istituti Mapelli e Hensemberger e oltre 350 volontari di associazioni di Monza e della Brianza, comprese realtà impegnate quotidianamente nell’inclusione e nella disabilità. Sono loro, insieme agli atleti, alle istituzioni e ai partner, a costruire davvero la Monza Half Marathon. Perché il nostro obiettivo è che questa non sia semplicemente una gara che passa da Monza, ma un grande evento di Monza, capace di crescere insieme alla città e di lasciare ogni anno qualcosa in più al territorio".