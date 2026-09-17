Monza Half Marathon: migliaia di runners... sulle tracce di Kimi
Quattro distanze per tutti i livelli in un evento che unisce sport, turismo e territoriodi Stefano Gatti
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Nelle memoria collettiva sono ancora molto vive le immagini della straordinaria vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula Uno di domenica 6 settembre. A meno di un mese da quello storico avvenimento (un pilota italiano non vince a Monza da sessant'anni esatti), l'Autodromo Nazionale che tre anni fa ha raggiunto il secolo di vita si appresta ad ospitare (nel primo weekend di ottobre) un evento altrettanto... collettivo, anzi di più! Nel Tempio della Velocità infatti i motori lasciano per un fine settimna spazio ai runners. Domenica 4 ottobre torna la Monza Half Marathon, uno degli appuntamenti più iconici del calendario running di FollowYourPassion, il circuito di eventi sportivi organizzato da MG Sport.
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NUMERI E DISTANZE
Il via come sempre dal semaforo ufficiale della partenza delle gare motoristiche sul rettilineo dell'Autodromo, il giro completo tra cordoli, varianti e mitiche curve, i diversi chilometri nel verde del regale Parco di Monza, ingredienti che stanno portando la Monza Half Marathon ancora una volta un gran successo. I dati ad oggi parlano chiaro: iscrizioni quasi sold out con un +60% di iscritti rispetto all'edizione del 2025 e con il 32% di stranieri provenienti da 79 nazioni estere. Il 36% dei partenti saranno donne, mentre l’età media sarà di 34 anni. Confermato il format con ben quattro distanze possibili, così che tutti i runners possano trovare la loro gara ideale: 30 km e 21 km competitive, 10 km competitiva e non competitiva e 5 km non competitiva. Al di là della distanza scelta, il denominatore comune sarà uno scenario difficilmente replicabile: correre dove normalmente sfrecciano le monoposto di Formula 1 e proseguire nel verde di uno dei parchi cintati più grandi d’Europa. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia ufficiale della Monza Half Marathon 2026, mentre al traguardo tutti i finishers conquisteranno la medaglia ufficiale dell’evento. Monza Half Marathon rappresenta un appuntamento che va oltre la dimensione agonistica. L’evento permette a migliaia di persone provenienti dall’Italia e dall’estero di scoprire in modo originale un patrimonio unico, mettendo in relazione Autodromo Nazionale Monza, Parco di Monza e città. La manifestazione si inserisce così in una visione nella quale i grandi eventi sportivi diventano strumenti di promozione territoriale, generando movimento turistico e occasioni di partecipazione e contribuendo a raccontare Monza attraverso uno dei linguaggi più universali: lo sport.
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LA PRESENTAZIONE
Monza Half Marathon 2026 è stata presentata nella cornice dell’Autodromo Nazionale di Monza, alla presenza delle istituzioni, del mondo sportivo, degli organizzatori e dei partner che sostengono l’evento. Ad aprire l’incontro e portare il saluto della sede ospitante è stato Andrea Cremonesi, National Press Officer dell’Autodromo Nazionale Monza, che ha portato ai presenti il saluto del Presidente Autodromo Nazionale Monza Giuseppe Redaelli:
“Promuovere la buona pratica sportiva significa per Autodromo Nazionale Monza contribuire concretamente al benessere della comunità e rafforzare il legame con il territorio. Significa anche dimostrare che un luogo nato per gli sport motoristici può essere vissuto in molti modi e diventare uno spazio capace di accogliere persone, generazioni e passioni diverse”.
Non è potuta essere presente Federica Picchi, Sottosegretario con delega allo Sport e Giovani di Regione Lombardia che ha però ha lasciato un messaggio esprimendo la sua vicinanza all’evento:
“Porto con piacere il saluto di Regione Lombardia alla Monza Half Marathon, un grande evento di partecipazione che valorizza uno dei luoghi simbolo della Lombardia, l’Autodromo Nazionale di Monza, e mette in relazione sport, territorio e comunità. Correre nel Tempio della Velocità, dove 'i motori lasciano spazio ai runners', significa offrire a migliaia di persone un’esperienza unica, capace di unire emozione sportiva e scoperta del patrimonio del Parco e della città. I numeri confermano la forza di questa manifestazione: iscrizioni quasi sold out, un +60% di partecipanti rispetto al 2025 e oltre 30% di runner stranieri provenienti da decine di Paesi. Dati che testimoniano come la Monza Half Marathon sia diventata un appuntamento di riferimento nel calendario nazionale e internazionale del running. Regione Lombardia sostiene con convinzione la Monza Half Marathon, riconoscendone il valore sportivo, identitario e turistico. Eventi come questo generano movimento, promuovono stili di vita attivi, rafforzano la vocazione internazionale della Lombardia e contribuiscono a raccontare il territorio attraverso uno dei linguaggi più universali: lo sport. La Monza Half Marathon rappresenta pienamente la visione di Regione Lombardia: grandi eventi sportivi come strumenti di crescita, partecipazione e identità, capaci di generare benefici concreti per le comunità e di proiettare la Lombardia nel panorama internazionale con energia, bellezza e competenza”.
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Per il Comune di Monza è intervenuta Viviana Guidetti, Assessore allo Sport:
"Monza Half Marathon è una delle manifestazioni top delle attività podistiche in Monza tanto da far parte degli eventi racchiusi nel Trofeo Monza Corre, insieme agli eventi sportivi 10Kappa, Monza-Montevecchia e Monza-Resegone. Ognuna di queste corse ha delle sue caratteristiche peculiari e quella della Monza Half Marathon è di svolgersi all'interno del parco in particolare partendo dal nostro Tempio della Velocità. Ogni anno il numero dei partecipanti è in crescita e ci auguriamo che anche in questo siano in moltissimi a partecipare e a poter godere del contesto naturalistico unico."
Per il CONI è intervenuto Ennio Marchesin, membro della Giunta CONI Lombardia in quota Tecnici e presidente della Commissione Impresa & Sport: "Dal CONI Lombardia e la Delegazione CONI Monza-Brianza un caro saluto agli organizzatori e atleti. Il motto Olimpico 'Più Veloce, Più in alto, Più Forte, Insieme' è perfettamente rappresentato nella Half Marathon. L’attività sportiva svolta nel territorio è frutto di una grande lavoro, in sinergia, fatto da persone che fanno la differenza. Le Federazioni oggi la FIDAL con sistema, metodo e regole e la MG Sport con Follow Your Passion creano l’evento sportivo. Evento sicuro, inclusivo, sostenibile e che valorizza il territorio. Gli atleti con la prestazione sportiva, agonistica e amatoriale, diventano attori in una location emozionale. Il CONI Lombardia affianca il mondo sportivo per alimentare il valore di base, la passione, dalla quale parte il sogno olimpico di ognuno di noi. Un grande ringraziamento a tutti".
Il punto di vista della Federazione Italiana di Atletica Leggera è stato affidato a Luca Barzaghi, Presidente del Comitato Regionale FIDAL Lombardia: "Monza Half Marathon esprime bene la capacità della corsa di unire agonismo e partecipazione. Le quattro distanze, con prove competitive e non competitive, permettono a persone con preparazione e obiettivi diversi di condividere la stessa giornata di sport. La crescita delle iscrizioni e la presenza di tanti partecipanti dall’estero sono segnali positivi per l’atletica lombarda e per un territorio che trova nell’Autodromo e nel Parco di Monza una cornice di grande richiamo. Come FIDAL Lombardia, vogliamo che questo entusiasmo trovi continuità: una manifestazione può diventare lo stimolo per allenarsi con regolarità, avvicinarsi alle società sportive e fare dello sport un’abitudine di benessere e socialità. È anche attraverso questi appuntamenti che possiamo far crescere la nostra comunità sportiva. Ringrazio MG Sport, le istituzioni, i giudici e i volontari per il lavoro che rende possibile l’evento e auguro a tutti i partecipanti di raggiungere il proprio traguardo".
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Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport ha presentato la crescita e gli obiettivi della Monza Half Marathon all’interno del progetto FollowYourPassion: "Monza Half Marathon sta crescendo e i numeri di questa edizione lo dimostrano: siamo quasi al sold out, con un incremento del 60% degli iscritti rispetto al 2025 e oltre il 32% di partecipanti provenienti dall’estero. È una crescita che ci rende particolarmente orgogliosi, perché significa che Monza e il suo territorio stanno diventando sempre più riconoscibili anche oltre i confini nazionali. Ma la crescita di un evento, per noi, non si misura soltanto nei partecipanti: si misura anche nella capacità di coinvolgere le persone e le realtà del territorio. Quest’anno abbiamo coinvolto ottanta studenti degli istituti Mapelli e Hensemberger e oltre 350 volontari di associazioni di Monza e della Brianza, comprese realtà impegnate quotidianamente nell’inclusione e nella disabilità. Sono loro, insieme agli atleti, alle istituzioni e ai partner, a costruire davvero la Monza Half Marathon. Perché il nostro obiettivo è che questa non sia semplicemente una gara che passa da Monza, ma un grande evento di Monza, capace di crescere insieme alla città e di lasciare ogni anno qualcosa in più al territorio".
A chiudere la parte tecnica della presentazione Luca Lamera, Direttore di Gara della Monza Half Marathon, che ha illustrato percorso, servizi e organizzazione della giornata di gara: "Abbiamo costruito i percorsi per offrire un’esperienza di corsa varia e coinvolgente, valorizzando al massimo gli spazi dell’Autodromo e del Parco di Monza. Si parte dai 5 km, con un giro del tracciato, e dai 10 km, che aggiungono il passaggio sull’anello di alta velocità, fino alla Mezza Maratona e ai 30 km, che combinano Autodromo e Parco, alternando ritmi e ambienti diversi. A rendere l’esperienza ancora più unica sono la partenza e l’arrivo sulla griglia delle auto e il paddock, cuore del villaggio e dell’animazione del weekend. Vogliamo che ogni distanza permetta di vivere l’Autodromo di Monza da una prospettiva completamente nuova: quella del runners".
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CHANGE THE GAME
Anche FollowYourPassion aderisce a ChangeToRun, il progetto nato nel solco dell'impegno di Fondazione Salomon e dell'associazione ChangeTheGame per uno sport sempre più inclusivo: un'applicazione sviluppata per proteggere da ogni forma di violenza tutte le donne che praticano la corsa nelle aree metropolitane. Semplice e facile da usare, sarà disponibile gratuitamente nei prossimi mesi su tutte le principali piattaforme ed è stata disegnata per garantire la libertà delle runner. Al centro del progetto una community attiva e solidale, chiamata a contribuire attraverso segnalazioni di pericoli e situazioni che possono compromettere la sicurezza lungo i percorsi urbani. Monza Half Marathon è una tappa importante di avvicinamento all'iniziativa: l'app ChangeToRun verrà infatti lanciata in occasione della Powerade Milano Half Marathon del 22 novembre, quando decine di migliaia di runners attraverseranno le strade di Milano. FollowYourPassion mette così a disposizione del progetto la propria community, tra le più ampie del panorama running italiano, per amplificarne la portata e sensibilizzare il pubblico sul tema. La rilevanza dell'iniziativa trova conferma anche negli esiti di un sondaggio rivolto da ChangeToRun alle runners che, durante le più importanti maratone italiane, hanno risposto nel corso dell'anno al questionario elaborato dalla Sapienza Università di Roma: dall'indagine emerge che il 58,7% delle intervistate riferisce di aver subìto molestie durante la corsa outdoor, mentre il 70% ha dichiarato di aver modificato le proprie abitudini per sentirsi più sicura. Attraverso la raccolta di dati e il coinvolgimento della community, ChangeToRun punta a favorire una maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza negli spazi pubblici e a supportare il dialogo con istituzioni e amministrazioni locali.
Daniela Simonetti, Fondatrice di ChangeTheGame, afferma: “Il tema della violenza sulle runner è esteso e va affrontato. È importante accendere un faro su questo problema, prenderne coscienza e agire di conseguenza. Le risposte al sondaggio confermano un clima di ansia e di percezione del pericolo mentre si corre. L’applicazione faciliterà la richiesta di aiuto e servirà anche a mappare le aree meno sicure, oltre a cercare di invertire la tendenza che vede una contrazione degli spazi di libertà individuale delle donne che corrono”.
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I PARTNERS
Un ruolo centrale nella crescita dell’evento è ricoperto anche dai partners che condividono con FollowYourPassion valori legati allo sport, alla partecipazione, al benessere e alla costruzione di esperienze dedicate alla community.
BPER Banca
BPER conferma il proprio impegno a sostegno dello sport e delle comunità locali affiancando anche quest’anno come Main Sponsor gli eventi running di MG Sport, in programma a partire dall’ autunno. Tra questi la Monza Half Marathon, che si terrà il 4 ottobre all’Autodromo Nazionale di Monza.
Luca Romellini, Responsabile Direzione Regionale Lombardia Nord di BPER, ha commentato: “Siamo orgogliosi di essere da tempo Main Sponsor di eventi sportivi che coinvolgono migliaia di persone e che promuovono salute, inclusione e partecipazione. Valori che condividiamo all’interno della nostra Banca e che continueremo a sostenere. Siamo sicuri che anche quest’anno la manifestazione registrerà numeri importanti e offrirà immagini suggestive, date anche da una location d’eccezione, il Tempio della Velocità”.
ON
Continua anche la collaborazione con On, sponsor tecnico del circuito FollowYourPassion. Il brand svizzero, protagonista internazionale nel performance running, accompagna la community lungo la stagione attraverso eventi e iniziative dedicate ai runners, condividendo con MG Sport una visione che mette al centro movimento, innovazione ed esperienza dell’atleta.
Carlotta Romeo, Senior Lead - Marketing Italy, Athlete Strategy & Partnership - Commercial Partnership:
"Siamo entusiasti di tornare alla Monza Half Marathon, su un tracciato iconico che unisce la storia dell’Autodromo e la bellezza del Parco di Monza, dopo l’energia e lo straordinario successo della scorsa edizione. Come sponsor tecnico, siamo orgogliosi di supportare una community così ampia e trasversale, dai runners amatoriali a chi punta al proprio Personal Best, mettendo a disposizione innovazione e performance, valori che fanno parte del DNA svizzero di On. Anche quest’anno saremo presenti al Villaggio Expo con il nostro team e con un’attivazione dedicata al test gratuito delle nostre scarpe performance, con un focus particolare sul nuovo Cloudboom Strike 2 e sulle ultime novità della linea Cloudmonster e Cloudrunner. Per noi la corsa è prima di tutto movimento, passione e connessione: la Monza Half Marathon rappresenta perfettamente questo spirito e il nostro mindset Dream On".
Barilla Protein+
Prosegue la collaborazione con Barilla Protein+, come Official Sponsor, che quest'anno sarà presente anche alla Monza Half Marathon. Barilla Protein+ è la pasta realizzata con semola di grano duro selezionata e proteine di piselli che offre 20 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto, unendo il gusto della pasta di sempre a un maggiore apporto proteico. Una presenza che incontra naturalmente una community dinamica e attenta a movimento, alimentazione e stile di vita attivo.
Annalisa Achilli, Pasta Barilla & Emiliane Marketing Associate Director: "Siamo orgogliosi di sostenere anche quest'anno Follow Your Passion e di essere oggi alla Monza Half Marathon, un evento con cui condividiamo il valore della passione come forza che ci spinge a dare il meglio di noi stessi. Dopo essere stati protagonisti poche settimane fa all'Autodromo di Monza in occasione del Gran Premio di Formula 1 è bello tornare su questo circuito per continuare a riunire le persone attorno a ciò che amano: che sia il motorsport, il running o semplicemente il piacere di stare insieme davanti a un buon piatto di pasta. Da sempre, infatti, Barilla accompagna le passioni delle persone con prodotti pensati per rispondere a esigenze e stili di vita diversi, senza mai rinunciare a ciò che conta davvero: il gusto e il piacere della convivialità. Un impegno che oggi si traduce in Barilla Protein+, la nostra risposta alle nuove esigenze dei consumatori, sempre nel segno del gusto".
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Running Series
Monza Half Marathon rappresenta la seconda tappa delle Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo. Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito approda il 4 ottobre nel Tempio della Velocità per proseguire il 22 novembre con la Powerade Milano Half Marathon. Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runners che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata. Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.
Monza tappa della RefereeRUN dell'Associazione Italiana Arbitri
La Monza Half Marathon entra nel calendario della XII edizione della RefereeRUN, il Campionato Italiano di corsa su strada riservato agli associati dell’Associazione Italiana Arbitri. Dopo l’apertura della stagione a Gubbio il 13 settembre, Monza sarà protagonista il 4 ottobre con gli arbitri AIA impegnati sulle diverse distanze previste dall’evento, sia nelle prove competitive sia in quelle non competitive. La RefereeRUN unisce attività sportiva, preparazione atletica e spirito associativo, affiancando anche un’importante dimensione solidale grazie alla partnership con Sport Senza Frontiere, a sostegno di progetti di inclusione sociale attraverso lo sport.
Raffles x FollowYourPassion, il design corre con lo sport
Non un semplice progetto formativo, ma un vero e proprio statement creativo che rompe gli schemi e riscrive le regole dell’activewear contemporaneo. Una capsule collection esclusiva di t-shirt disegnate dagli studenti del corso di Fashion Design di Raffles Milano, scuola di moda e design con sedi in tutto il mondo. Giovani designer che, con visione e sensibilità, hanno trasformato l’identità dei luoghi simbolo delle gare FollowYourPassion in capi iconici, capaci di unire performance e bellezza. Ogni t-shirt è pensata come una narrazione visiva, un’interpretazione grafica e tecnica dell’anima di una destinazione italiana. Linee pulite, ricerca cromatica, tessuti funzionali ed estetica essenziale si fondono per dare vita a una collezione che parla di viaggi, movimento e stile e un’esplosione di colori. Lo sport non è solo performance: è anche espressione, identità, estetica. E la moda gioca un ruolo chiave non tanto per un esercizio di stile (anche se le foto al traguardo hanno sempre la loro importanza), quanto per la qualità e l’innovazione dei materiali tecnici, capaci di influenzare - e migliorare - anche una semplice sessione di allenamento. Un progetto che celebra la bellezza del movimento, la potenza della visione e la forza della collaborazione. Perché la moda può incontrare la corsa e la corsa, oggi più che mai, può diventare moda.
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IL PROGRAMMA DI MONZA HALF MARATHON 2026
Sabato 3 ottobre
Dalle ore 10.00 alle ore 18.30 ritiro pettorali e pacchi gara presso la segreteria situata all’interno del Paddock 1 dell’Autodromo di Monza, per tutte le distanze e gare. Per entrare nell’autodromo accedere da Viale di Vedano.
Domenica 4 ottobre
Dalle ore 06.15 alle ore 8.00 ritiro pettorali e pacchi gara presso la segreteria situata all’interno del Paddock 1 dell’Autodromo di Monza, per tutte le distanze e gare. Per entrare nell’autodromo accedere da Viale di Vedano. Sarà possibile il ritiro la domenica mattina solo per i residenti fuori provincia di Monza-Brianza
Ore 09:00 partenza gare Competitive e in coda partenza delle distanze non Competitive
A seguire: termine gara e ristoro finale
Ore 11.00 premiazioni assoluti 10 km e 21 km presso l’Expo Village
Ore 12:30 (orario indicativo): premiazioni di categoria 21 km e assoluti 30 km presso l’Expo Village
Chiusura manifestazione al termine delle premiazioni
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IL 2026 DI MG SPORT
Con il brand FollowYourPassion, MG Sport è un leader nell’organizzazione di eventi endurance in Italia. Ogni anno, propone competizioni di corsa, triathlon e mountain biking, pensate per atleti di tutti i livelli. Il calendario 2026 consta di oltre quindici eventi.
Il calendario 2026
07 febbraio – Bergamo Urban Night Trail
08 febbraio – Bergamo21
18 aprile – MilanoTRI
18 aprile – Milano10K
19 aprile – Roma Appia Run
1 maggio – ChiaTRI
3 maggio – Olbia21
19 giugno - Milano Linate Runway Run
28 giugno – LovereTRI
25 luglio – Alta Valtellina Bike Marathon
3-4 ottobre - PeschieraTRI
4 ottobre – Monza Half Marathon
22 novembre – Powerade Milano Half Marathon
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MG SPORT
MG Sport è tra i principali organizzatori di eventi sportivi di massa in Italia, con un’esperienza consolidata e una proposta in continua evoluzione. Attraverso il marchio FollowYourPassion, promuove un circuito di eventi endurance che include corsa su strada, trail running, triathlon, ciclismo e nuoto in acque libere, coinvolgendo ogni anno migliaia di atleti, professionisti e amatori da tutta Italia e oltre. Oltre al calendario FollowYourPassion, MG Sport ha ideato e sviluppato format esclusivi e originali come RunWayRun, Race The Bridge e The Loop, che combinano sport, spettacolo e partecipazione in contesti urbani, naturali e aziendali non convenzionali. L’approccio si basa su valori chiari: sicurezza, inclusività, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Le location sono selezionate per la loro capacità di offrire scenari suggestivi e funzionali, contribuendo a rendere ogni evento un’esperienza completa. L’atleta è sempre al centro, con un impegno costante nel migliorare servizi, logistica e qualità organizzativa. L’obiettivo è offrire eventi accessibili, coinvolgenti e all’altezza delle aspettative di chi partecipa. MG Sport promuove una cultura sportiva orientata alla partecipazione, al rispetto e al valore dello sport come esperienza collettiva, trasformando ogni gara in un’occasione autentica di condivisione e crescita.
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