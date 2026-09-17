Le voci, l'avvistamento a San Siro: l'ombra di Conte su Spalletti e Amorim

Una presenza che ha dato adito a speculazioni e fantasie dei tifosi rossoneri insoddisfatti. A maggior ragione dopo il triplice fischio, a sconfitta acquisita, quando la rabbia del Meazza si è riversata su Amorim e la squadra sotto forma di fischi. Conte così è improvvisamente diventato il sogno proibito di buona parte del popolo rossonero. Al momento però, la presenza dell'ex Ct a San Siro non andrebbe letta come indizio di mercato: secondo quanto trapela Conte ha seguito la partita dal vivo per interesse personale. Nessun approdo imminente al Milan, soltanto un semplice "aggiornamento professionale". Amorim deve ancora trovare il bandolo della matassa, ma la sensazione è che non sia già a rischio esonero. Certo, non dovesse arrivare una vittoria contro il Lecce, la pausa potrebbe essere lunghissima per il portoghese.