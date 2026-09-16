L'impresa di Verstappen: parte 101° e vince la folle sfida sui kart a Silverstone

Ad assistere gli sfidanti c’era Arvid Lindblad. Il diciannovenne pilota della scuderia Visa Cash App Racing Bulls, cresciuto nel Red Bull Junior Team e approdato in Formula 1 in questa stagione, ha passato una giornata con i driver condividendo consigli su traiettorie, punti di frenata e su cosa aspettarsi quando 101 kart si trovano sulla stessa pista. Poi è andato oltre: nel ruolo del Chaser si è schierato ultimo in una sessione da 50 kart, riuscendo a superarli tutti tranne uno. “I driver ci provavano davvero, ed è stato bello da vedere”, racconta Lindblad. “Non erano spaventati né intimiditi, nemmeno quelli meno abituati al karting. Il livello generale non è stato facile nemmeno per me: i più bravi sono veloci, e possono solo migliorare”.