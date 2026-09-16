L'impresa di Verstappen: parte 101° e vince la folle sfida sui kart a Silverstone

© Getty Images
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Impresa doveva essere e impresa è stata. A Silverstone, su un tracciato disegnato per l'occasione, Max Verstappen ha stabilito un altro record della sua immensa carriera. In una sfida tutta da ridere (ma non troppo) organizzata da Red Bull e denominata "Max vs 100", il pilota olandese è partito 101° in griglia e, sorpasso dopo sorpasso, condito da qualche colpo proibito, è andato a vincere, battendo cento driver provenienti da tutto il mondo e avendo a disposizione solo 30 giri.
La premessa era semplice: Max parte ultimo e deve risalire l’intero gruppo. Ogni avversario superato viene eliminato e lo schieramento si assottiglia giro dopo giro; per i 100 sfidanti l’obiettivo è uno solo, restare davanti a uno dei migliori piloti del mondo il più a lungo possibile.
Contro il quattro volte campione del mondo, gli sfidanti hanno potuto contare su un vantaggio: il fast lap, una scorciatoia utilizzabile una sola volta nella prima metà di gara per recuperare terreno quando Max si avvicina. Anche il campione olandese ne ha avuta una, ma sbloccata solo a metà distanza: i primi 15 giri sono stati tutti a favore del gruppo. Tutti hanno corso su kart identici, con zavorre sigillate per chi era sotto il peso minimo, e le posizioni in griglia sono state assegnate da un unico giro lanciato in qualifica, senza seconda possibilità.
Tra i 100 sfidanti anche due italiani: Jakidale all’anagrafe Jacopo D'Alesio, tra gli youtuber e content creator più seguiti in Italia, e Paky TWC, Patrick Tremolada, creator del mondo dei motori con oltre un milione di follower su Instagram.
Ad assistere gli sfidanti c’era Arvid Lindblad. Il diciannovenne pilota della scuderia Visa Cash App Racing Bulls, cresciuto nel Red Bull Junior Team e approdato in Formula 1 in questa stagione, ha passato una giornata con i driver condividendo consigli su traiettorie, punti di frenata e su cosa aspettarsi quando 101 kart si trovano sulla stessa pista. Poi è andato oltre: nel ruolo del Chaser si è schierato ultimo in una sessione da 50 kart, riuscendo a superarli tutti tranne uno. “I driver ci provavano davvero, ed è stato bello da vedere”, racconta Lindblad. “Non erano spaventati né intimiditi, nemmeno quelli meno abituati al karting. Il livello generale non è stato facile nemmeno per me: i più bravi sono veloci, e possono solo migliorare”.