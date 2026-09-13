Ortles Haute Route Trail: Pereyra e Sibona firmano una prima... con i fiocchi

Sulla distanza maggiore di OHR Trail Sergio Gustavo Pereyra non ha avuto rivali. L’argentino ha preso subito il comando delle operazioni fin dal via di venerdì 11 settembre e non lo ha più lasciato fino al ritorno a Bormio, chiudendo l'anello in diciassette ore, 19 minuti e 10 secondi, performance di primissimo livello su un percorso che proponeva 9000 metri di dislivello positivo, tre passaggi oltre i tremila metri di quota e l’attraversamento di un ghiacciaio. Dopo VUT Valmalenco Ultradistance Trail l'ultimo weekend dello scorso mese di luglio e Valgrosina Trail due settimane più tardi, Pereyra completa così la sua tripletta estiva sulle montagne della Media e dell'Alta Valtellina nello spazio di sette sole settimane. Alle sue spalle ottima prova di Gabriele Orazi (Ultrabericus Team ASD), secondo con un ritardo vicino all'ora e mezza (una, 29 minuti e due secondi), mentre il trailrunner indipendente Marco Nuti ha completato il podio chiudendo il giro in venti ore, due minuti e 26 secondi.