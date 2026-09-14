Adamello Vertical Kilometer nel segno di Daniel Thedy e Corinna Ghirardi

Record del percorso anche nell’Adamello Vertical Junior, prova valida per la Coppa Italia Giovani supported by MICO, nella quale il diciottenne Marco Magistro (APD Pont-Saint-Martin) ha messo tutti in fila in capo maschile con il tempo di 27 minuti, 56 secondi e 74 centesimi mentre Lisa Curtis (Team Marguareis) è salita sul podio alto tra le donne in trentanove minuti, 16 secondi e 14 centesimi. Il programma è stato completato dalla non competitiva Adamello Vertical Slow e da e Adamello Trail Junior, che nel pomeriggio ha riunito la comunità intorno alla corsa in montagna per bambini e ragazzi con percorsi ad hoc, giochi e festa per tutti.