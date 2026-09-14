Adamello Vertical Kilometer nel segno di Daniel Thedy e Corinna Ghirardi
Il trentenne valdostano e la intramontabile skyrunner brasciana sono i campioni italiani Vertical FISky 2026di Stefano Gatti
© Emanuel Montini
La quarta edizione di Adamello Vertical Kilometer si preannunciava come la più competitiva di sempre, e le attese non sono state deluse. La gara Vertical di Adamello Ultra Trail, inserita nel circuito della Comunità Montana della Vallecamonica “Valle sei Segni Mountain Cup” e quarta tappa di CRAZY Vertical Italy Cup si è svolta domenica 13 settembre e ha aperto il programma 2026 dell’evento di trailrunning del comprensorio Pontedilegno-Tonale, assegnando i titoli italiani assoluti e di categoria FISky.
A trionfare sui tre chilometri e 700 metri per mille metri di dislivello con partenza da Vione (in provincia di Brescia) e arrivo in località Tor dei Pagà (2250 metri slm) sono stati due tra gli atleti attualmente più rappresentativi della disciplina: il valdostano Daniel Thedy (APD Pont-Saint-Martin/Kailas Fuga) e l’atleta di casa Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure), già vincitrice della prima edizione di AVK nel 2023.
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Per il trentenne Thedy, campione europeo vertical nel 2025, la vittoria è valsa la conferma del tricolore conquistato lo scorso mese di ottobre alla Morissolo Vertical. Originario di Gressoney, reduce da un’estate complicata per via di problemi fisici, Thedy ha bissato il titolo con una prestazione di livello assoluto, chiusa in trentasei minuti, 10 secondi e 47 centesimi, quasi un minuto sotto il record del due volte vincitore Davide Magnini.
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Alle sue spalle Alex Rigo (Maddalene Sky Marathon/Karpos) ha conquistato l’argento con un ritardo di cinquantasette secondi, mentre sul terzo gradino del podio è salito Cesare Peter Bettoli di Sport Project VCO) con il tempo finale di trentasette minuti, 20 secondi e 58 centesimi, lui pure per una dozzina di secondi più veloce del precedente record. A completare la top five l'ex recordman Davide Magnini (Adamello Ultra Trail) e lo specialista di corsa in montagna Luca Magri di La Recastello Radici Group.
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In gara donne Corinna Ghirardi ha confermato il suo straordinario 2026. Davanti al suo pubblico l'atleta camuna ha aggiunto infatti il titolo italiano Vertical a quello Vertical SkySnow conquistato lo scorso mese di marzo sul Monte Lussari, confermando un livello d’elite in ogni stagione dell'anno e in ogni assetto. Dopo essersi aggiudicata in estate la vittoria con il uovo miglior tempo di sempre alla Skymarathon Sentiero 4 Luglio, la quarantasette skyrunner bresciana ha abbassato di una quindicina di secondi il record stabilito dall'emergente Martina Pozzi lo scorso anno, chiudendo la missione vittoria in quarantaquattro minuti, 54 secondi e 36 centesimi.
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Con lei sul podio la trailrunner piemontese Alice Minetti di ASD Boves Run (staccata di trenta secondi) e - più staccata - l'altoatesina Anna Lena Hofer in quarantasette minuti, 30 secondi e 57 centesimi. Si è invece fermata ai piedi del podio la campionessa uscente Pozzi (GS Mario Corti 1959), a chiudere la top five è stata Cristina Filippini di Adamello Ultra Trail/MICO.
Record del percorso anche nell’Adamello Vertical Junior, prova valida per la Coppa Italia Giovani supported by MICO, nella quale il diciottenne Marco Magistro (APD Pont-Saint-Martin) ha messo tutti in fila in capo maschile con il tempo di 27 minuti, 56 secondi e 74 centesimi mentre Lisa Curtis (Team Marguareis) è salita sul podio alto tra le donne in trentanove minuti, 16 secondi e 14 centesimi. Il programma è stato completato dalla non competitiva Adamello Vertical Slow e da e Adamello Trail Junior, che nel pomeriggio ha riunito la comunità intorno alla corsa in montagna per bambini e ragazzi con percorsi ad hoc, giochi e festa per tutti.
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Grande soddisfazione da parte dell’organizzazione nel dopo gara. Questo il commento di Luigi Sterli di ASD Adamello Ultra Trail: “Non avrebbe potuto esserci antipasto migliore per gli eventi di Adamello Ultra Traile. Abbiamo avuto un centinaio di partecipanti di livello altissimo per questo nostro primo campionato italiano con la Federazione Italiana Skyrunning. A testimoniarlo ci sono i nuovi record in tutte le categorie. Abbiamo raccolto svariati attestati di stima per un'ottima organizzazione e un percorso stupendo, e questo ci è da stimolo per continuare a fare ancora meglio nelle prossime sfide: un grazie come sempre ai volontari per il prezioso contributo in tutte le nostre iniziative”.
La prossima sfida è rappresentata dal main event Adamello Ultra Trail, con le quattro distanze da 170, 100, 60 e 35 chilometri in programma l'ultimo fine settimana di settembre: da venerdì 25 a domenica 27. Campo base per partenza e arrivo il paese di Vezza d’Oglio, tranne che per il via della 35km dal centro di Monno. A partire dal pomeriggio di giovedì 24 il Centro Eventi di Via del Piano aprirà i battenti per le operazioni preliminari di ritiro pettorali, pacchi gara e villaggio espositivo per brand e sponsor. Tutte le informazioni e il programma definitivo sono disponibili sulla pagina ufficiale di AUT https://www.adamelloultratrail.it