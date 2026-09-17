Taekwondo: ai Mondiali Poomsae in Corea bronzo storico per Valentina Arlotti

L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile Over 17 ai Campionati Mondiali di Poomsae, in corso all'Air Dome di Songam Sports Town a Chuncheon, in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Nel freestyle non esiste il confronto diretto: ogni atleta porta in gara una propria coreografia su base musicale, costruita su tecniche di calcio in volo, sequenze acrobatiche e movimenti di poomsae, e viene valutata dai giudici per contenuto tecnico e presentazione. Arlotti ha superato la semifinale, disputata a gruppi con accesso riservato ai migliori punteggi, e in finale ha chiuso sul terzo gradino del podio. "Sinceramente in questo momento sono incredula, devo ancora realizzare. Contenta è dire poco", racconta l'azzurra classe 1995 di Rimini. "Per questa gara mi sentivo molto carica e allo stesso tempo molto responsabile. Ci speravo, ma vedendo le mie avversarie, invece di abbattermi, mi sono rilassata e ho cercato di dare il massimo, rimanendo allegra e capendo che questa esperienza è una cosa unica e che va vissuta al meglio".