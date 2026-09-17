Taekwondo: ai Mondiali Poomsae in Corea bronzo storico per Valentina Arlotti

17 Set 2026 - 11:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile Over 17 ai Campionati Mondiali di Poomsae, in corso all'Air Dome di Songam Sports Town a Chuncheon, in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Nel freestyle non esiste il confronto diretto: ogni atleta porta in gara una propria coreografia su base musicale, costruita su tecniche di calcio in volo, sequenze acrobatiche e movimenti di poomsae, e viene valutata dai giudici per contenuto tecnico e presentazione. Arlotti ha superato la semifinale, disputata a gruppi con accesso riservato ai migliori punteggi, e in finale ha chiuso sul terzo gradino del podio. "Sinceramente in questo momento sono incredula, devo ancora realizzare. Contenta è dire poco", racconta l'azzurra classe 1995 di Rimini. "Per questa gara mi sentivo molto carica e allo stesso tempo molto responsabile. Ci speravo, ma vedendo le mie avversarie, invece di abbattermi, mi sono rilassata e ho cercato di dare il massimo, rimanendo allegra e capendo che questa esperienza è una cosa unica e che va vissuta al meglio". 

Ultimi video

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

MCH ZVEREV PRIMO FINALISTA US OPEN MCH

Zverev primo finalista agli Us Open: battuto Khachanov

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:19
Basket: Ettore Messina torna in NBA, sarà consulente degli Atlanta Hawks
11:12
Taekwondo: ai Mondiali Poomsae in Corea bronzo storico per Valentina Arlotti
11:11
Vela, il Red Bull Italy SailGP Team a Ginevra per l’ultima sfida europea della Season 6
10:58
Volley: Europei, definiti primi accoppiamenti ottavi di finale
10:00
Dal Teatro Romano di Cassino al via il weekend del Rally del Lazio