Salomon Running Milano, ci siamo: si corre domenica 20 settembre

Chi immagina Milano come una città piatta e dominata solo dall’asfalto sarà costretto a ricredersi. A smentire il luogo comune è la Salomon Running Milano. Domenica 20 settembre l’iconico urban trail torna con la sua sedicesima edizione e un tracciato che si snoda tra cambi di pendenza, scalinate e tratti gravel. L’evento è organizzato da Team OTC, con il patrocinio del Comune di Milano e l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL Lombardia. Di percorsi e dettagli tecnici si è parlato al Social Meet Salomon Running Milano, ospitato venerdì 11 settembre nella sede di Palazzo Edison a Milano. Main sponsor dell’evento, l’azienda italiana farà sentire il proprio supporto anche sul percorso portando al via 270 dipendenti.