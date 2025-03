Monte Zerbion Skyrace: countdown finale per la prima tappa italiana delle World Series

Il suggestivo appuntamento di Acantilados del Norte del primo weekend di primavera nello scenario per certi versi primordiale delle Isole Canarie (territorio spagnolo in pieno Oceano Atlantico) ha inaugurato la stagione di Merrell Skyrunner World Series che tra ormai meno di due mesi approderà in Italia e in particolare in Valle d’Aosta. Ad imporsi nella “prima” del circuito SWS 2025 sulle "scogliere del nord" di La Palma (quinta per grandezza delle isole dell’arcipelago) è stato con una prova convincente l’italiano Luca Del Pero (Team SCARPA/Sky Runners Lario ASD).