Il 3 agosto Porto-Atletico Madrid nel ricordo di Diogo Jota

Il tre agosto allo stadio do Dragão si giocherà un'amichevole tra Porto e Atlético Madrid organizzata per rendere omaggio a Diogo Jota, scomparso tragicamente il 3 luglio in un incidente stradale insieme al fratello André Silva. Cresciuto nel Pacos Ferreira, l'attaccante portoghese nel 2016 era approdato all’'tletico Madrid, ma fu subito girato in prestito proprio al Porto, dove disputò una stagione brillante che lo portò poi a brillare in Premier League, prima con la maglia del Wolverhampton e poi con quella del Liverpool. Sebbene Diogo Jota non abbia mai giocato una partita ufficiale con la maglia dei Colchoneros, l'Atlético ha voluto comunque partecipare a questo toccante tributo per sottolineare il legame affettivo che lega il giocatore a entrambe le squadre.