Monte Rosa SkyMarathon: Boffelli e Delorenzi, vittoria a cavallo del confine

A fianco della prova clou, debutto in scena per la nuova SkySummit di sola salita: 17 chilometri e mezzo per 3500 metri di dislivello positivo, con gli atleti in coppia legati da una corda per la sicurezza. Vincitore dell’AMA VK2 2023 e medaglia d'argento ai Campionati Mondiali 2022, il fortissimo verticalista ossolano Marcello Ugazio ha vinto in coppia con Alex Rigo, raggiungendo Capanna Margherita in tre ore, 22 minuti e sette secondi.