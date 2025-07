Juventus Next Gen, ufficiale il ritorno di Giacomo Faticanti

Nuovo acquisto per la Juventus Next Gen, che ha ufficializzato il ritorno di Giacomo Faticanti: "La scorsa annata – la prima in prestito alla Next Gen – l'ha conclusa con quasi trenta presenze all'attivo, ventotto per l'esattezza tra regular season e play-off, per un totale di oltre duemila minuti giocati, ma soprattutto offrendo in ogni gara il suo contributo in mezzo al campo sia in fase di possesso che senza palla. Giacomo Faticanti ha avuto un impatto estremamente positivo nella nostra squadra ed è anche e soprattutto per questi motivi che farà parte della rosa a disposizione di Massimo Brambilla anche nella stagione 2025/2026.