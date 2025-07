Val Brevettola Skyrace: vittoria e record per Lolkurraru, Desco imprendibile tra le donne

Quattrocento abitanti, più di duecento skyrunners al via. Bastano questi numeri (e queste proporzioni) a restituire la passione e la voglia di fare che stanno alla base del successo di Val Brevettola Skyrace. Un piccolo paese di montagna, quello di Montescheno (in Val d'Ossola), che l'ultimo fine settimana di luglio aumenta di un terzo la propria popolazione per un evento di corsa sui sentieri se vogliamo di nicchia, ma una nicchia che è prima di tutto uno scrigno di tesori di sport, di condivisione e di memoria: valori non scontati e a maggior ragione preziosi. Da difendere e se possibile incrementare. Un surplus di presenze per provare a colmare un'assenza (anzi due) e magari riuscirci, anche solo per un fine settimana d'estate. Giunta quest'anno alla sua ottava edizione, Val Brevettola Skyrace è nata infatti nove anni fa con l’obiettivo di ricordare Manuel Tarovo e Davide Battro, due ragazzi del posto scomparsi in montagna nel 2016. Tra gli uomini, la Skyrace ha nuovamente visto la vittoria degli skyrunners degli altipiani dell'Africa grazie al keniano Lengen Lolkurraru. In campo femminile invece successo "nostrano", ma dal livello ugualmente internazionale con Elisa Desco.