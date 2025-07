Val Brevettola Skyrace: tra sport, condivisione e memoria

“Torniamo forti di una crescita importante, dovuta al grande lavoro degli ultimi anni, all’enorme mole di volontari in campo e alla diffusione legata al documentario 'L’eco delle campane d’inverno', dedicato alla storia locale ma diffuso a livello internazionale”. L’evento ha raccolto l’ennesimo sold out in quanto a iscrizioni, con 220 pettorali assegnati nell’arco di un paio di settimane dall’apertura. Un tetto che il comitato organizzatore VBS si è autoimposto allo scopo mantenere l’alta qualità dell’iniziativa sotto tutti i punti di vista. Al centro del progetto, del resto, resta forte la carica emotiva che lega indissolubilmente la manifestazione alla memoria di Manuel Tarovo e Davide Battro, due giovani di Montescheno morti in montagna nel 2016. Val Brevettola Skyrace non esisterebbe senza il desiderio di tutta la comunità locale di ricordarli.