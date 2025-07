Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc: Ugazio e Nordskar più forti della tormenta

Condizioni meteo difficili ma atleti all'altezza (è il caso di dirlo!) della missione per la decima edizione del Vertical Trail Courmayeur Mont Blanc, il doppio chilometro only-up che - nello spazio di undici chilometri abbondanti - sale praticamente "dritto per dritto" dai 1300 metri di Courmayeur ai 3500 metri della stazione di monte della Skyway a Punta Helbronner, per un totale di quasi 2200 metri di dislivello positivo. La prova è andata in scena sabato 26 luglio ed è stata come nelle nove occasioni precedenti una vera celebrazione dello sport, della montagna e della passione condivisa.