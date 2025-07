Yeman Crippa trionfa al Giro di Castelbuono: l’Italia torna dopo 36 anni alla vittoria

Nel pomeriggio spazio alle prove giovanili, con le categorie Ragazzi e Cadetti, maschili e femminili. Per loro un giro del percorso. Nella categoria Ragazzi vittoria per Salvatore Croce Ferrigno (Atletica Caltanissetta) in tre minuti e 42 secondi. Nella categoria Ragazze successo di Miriam Lucia Perrone (Polisportiva Agatocle Sciacca) in quattro minuti e 18 secondi. Tra i Cadetti primo posto per Giuseppe Livorno (Scuola di Atletica Misilmeri) in tre minuti e 26 secondi. Tra le Cadette vittoria di Antonietta Bonanno (lei pure Scuola di Atletica Misilmeri) in tre minuti e 52 secondi.