Inter, oggi scade la clausola di Dumfries: i retroscena sul mancato assalto del Barcellona

Il Barcellona, è noto, non può operare liberamente a causa della sua delicata situazione economica. Il noto procuratore Mendes, ricostruisce Sport, ha iniziato ad allestire l'operazione a inizio maggio, ossia subito che il terzino ha detto legge in occasioni delle due semifinali di Champions League proprio tra Inter e Barcellona. Deco, ds dei blaugrana, si era detto pronto ad acquistare Dumfries visto l'ingaggio non troppo elevato e i 'soli' 25 milioni da versare all'Inter. Il portoghese però aveva fatto male i conti, e così i Campioni di Spagna sono arrivati alla fine di luglio senza la possibilità di sferrare il colpo decisivo. A pesare quindi, è stata la difficile situazione economica del club, ma anche le strategie del Barcellona sul mercato, cambiate nel corso delle settimane.