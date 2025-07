Tuffi: Santoro, da oro mondiale a università Miami 'occasione unica'

Non sa ancora se parteciperà ai campionati assoluti dall'8 al 10 agosto a Roma ("decido insieme agli allenatori a fine mondiale") e si sta preparando per andare a Miami. "Parto a metà agosto, il 15 e andrò nella stessa università dove studia Chiara per frequentare tutto il corso di economia che durerà quattro anni. Mi allenerò a Miami e verrò in Italia per le gare e i collegiali. Inizialmente non ero propenso ad andare in America, non mi attraeva e dicevo che l'unico posto che poteva piacermi era Miami. A settembre mi hanno scritto ed ho avuto un momento di panico: ho parlato con mio padre e mia madre, con i miei allenatori, con Chiara stessa chiedendo consigli. Non ero convinto completamente, poi tutti mi hanno detto che si tratta di una cosa che accade una volta nella vita ed alla fine ho deciso di cogliere l'occasione. Mi hanno organizzato una visita a gennaio, mi sono fatto un weekend a Miami e da li ho deciso e firmato la borsa di studio".