Battocletti contro Zenoni in cerca del settimo record nazionale sui 1500 dei campionati italiani

Nella gara più veloce dell'atletica dei 100 metri, salterà la prima ipotetica sfida tra la primatista italiana con 11"01, Zaynab Dosso campionessa europea indoor dei 60 metri, contro la quindicenne Kelly Doualla recentemente scesa a 11"21 e giustamente risparmiata in vista dei campionati europei under 20 di Tampere in Finlandia che inizieranno giovedì 7 agosto, mentre sui 200 metri ci sarà una gara molto più incerta con una ritrovata Vittoria Fontana recente vincitrice dell'oro nelle Universiadi grazie al nuovo personale di 22"79, che affronterà per una sorta di rivincita dei campionati mondiali universitari Dalia Kaddari nell'occasione quarta in finale, e infine avvincente sfida anche sui 400 piani, dove mancherà la campionessa uscente Alice Mangione, ma ci sarà Anna Polinari seconda di sempre in Italia con 50"76 ottenuto in stagione a Madrid, con Virginia Troiani atleta non professionista capace a sua volta di portarsi nel 2025 a 51"06, che proverà a contrastarla sino alla fine.